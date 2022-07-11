Survivor Sude’nin Bikinisi Olay Yarattı! “Hiç Giymeseydin!” İncir Yaprağı Mevzu Bahis Oldu; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Sude Burcu, bikinisiyle resmen olay yarattı. Mert Öcal’la aşk yaşadığı ortaya çıkan Sude Burcu’ya “Hiç giyinmeseydin” yorumları arka arkaya geldi. İncir yaprağı da kullanabileceğine dair yorumlar alan Sude Burcu; sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde bomba bir aşk başlamıştı. Nisa Bölükbaşı, en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu’nun Mert Öcal’la bir ilişkisi olduğunu dile getirmiş; Sude Burcu’nun ise 2. kadın olduğunu açıklamıştı. Aldatma ve ihanet iddialarıyla anılan Sude Burcu ve Mert Öcal çifti, kendilerine yeni bir sayfa açmış ve yollarına bakmışlardı. Şimdilerde birlikte tatil yapan çiftten Sude Burcu ise öyle bir paylaşımda bulundu ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.