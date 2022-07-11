Survivor Sude’nin Bikinisi Olay Yarattı! “Hiç Giymeseydin!” İncir Yaprağı Mevzu Bahis Oldu; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde bomba bir aşk başlamıştı. Nisa Bölükbaşı, en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu’nun Mert Öcal’la bir ilişkisi olduğunu dile getirmiş; Sude Burcu’nun ise 2. kadın olduğunu açıklamıştı. Aldatma ve ihanet iddialarıyla anılan Sude Burcu ve Mert Öcal çifti, kendilerine yeni bir sayfa açmış ve yollarına bakmışlardı. Şimdilerde birlikte tatil yapan çiftten Sude Burcu ise öyle bir paylaşımda bulundu ki…

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