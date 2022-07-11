- 11 Tem 2022 - 11:59 G: 11 Tem 2022 - 12:14

Fahriye Evcen Braletiyle Nefesleri Kesti! “Burak Enişte Nasıl İzin Verdi?” Karnı Burnunda Çekici Pozlarıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu!

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğu ortaya çıkan Fahriye Evcen, braletiyle nefesleri kesti. 36 yaşındaki güzel oyuncunun karnı burnundaki pozları ortalığı kasıp kavurdu! Hayranlarından “Burak enişte nasıl izin verdi bu dekolteli pozlara” yorumlarını alan Fahriye Evcen, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte Fahriye Evcen’den çok konuşulacak pozlar…

TRT1 ekranlarda yer alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, dizinin sezon finalinde ekranlara veda etmişti. Fahriye Evcen’in vedasının arkasında çocuğu olduğu biliniyordu ama ikinci çocuğu olduğu bilinmiyordu. Karan’dan sonra yeniden anne olacak olan Fahriye Evcen’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım akılları başlardan aldı!  

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11 Tem 2022 - 11:59 Ankara- Yaşam

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Fahriye Evcen Braletiyle Nefesleri Kesti! “Burak Enişte Nasıl İzin Verdi?” Karnı Burnunda Çekici Pozlarıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu! mask
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