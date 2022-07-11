Fahriye Evcen Braletiyle Nefesleri Kesti! “Burak Enişte Nasıl İzin Verdi?” Karnı Burnunda Çekici Pozlarıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu!
Geçtiğimiz günlerde hamile olduğu ortaya çıkan Fahriye Evcen, braletiyle nefesleri kesti. 36 yaşındaki güzel oyuncunun karnı burnundaki pozları ortalığı kasıp kavurdu! Hayranlarından “Burak enişte nasıl izin verdi bu dekolteli pozlara” yorumlarını alan Fahriye Evcen, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte Fahriye Evcen’den çok konuşulacak pozlar…
TRT1 ekranlarda yer alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, dizinin sezon finalinde ekranlara veda etmişti. Fahriye Evcen’in vedasının arkasında çocuğu olduğu biliniyordu ama ikinci çocuğu olduğu bilinmiyordu. Karan’dan sonra yeniden anne olacak olan Fahriye Evcen’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım akılları başlardan aldı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.