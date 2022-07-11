Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Tem 2022 - 11:59

Fahriye Evcen Braletiyle Nefesleri Kesti! “Burak Enişte Nasıl İzin Verdi?” Karnı Burnunda Çekici Pozlarıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu!

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğu ortaya çıkan Fahriye Evcen, braletiyle nefesleri kesti. 36 yaşındaki güzel oyuncunun karnı burnundaki pozları ortalığı kasıp kavurdu! Hayranlarından “Burak enişte nasıl izin verdi bu dekolteli pozlara” yorumlarını alan Fahriye Evcen, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte Fahriye Evcen’den çok konuşulacak pozlar…