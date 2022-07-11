Tarım Kredi Market’ten Bomba İndirim! 5 Lt TMO Ayçiçek Yağlarında ve Şekerlerde İnanılmaz Fırsat! Görenler Soluğu Tarım Kredi Marketlerde Alıyor!

Ülkemizde enflasyonun ve dolar kurunun hayli yükselmesi nedeni ile son aylarda temel gıda ürünlerinden elektroniğe, akaryakıttan giyime kadar kapsamlı birçok alanda %100’ün üzerine çıkan etiket fiyatları görülmeye başlanmıştı. Zam üstüne zammın geldiği bu günlerde vatandaşların cüzdanları iyice boşalmaya başlamıştı. Tüketicilerin ise zamları en çok hissettiği yerlerden biri ise mutfak oldu. Yiyecek ve içeceklerde temel olarak görülen ürünlerdeki etiket fiyatlarında olan artış tüketicileri iyiden iyiye zorlamaya devam ediyor. Ancak Tarım Kredi Market (TKM) ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) gerçekleştirdikleri kampanyalara bir yenisini daha ekledi ve vatandaşın cebine soğuk bir su serpti. İşte Tarım Kredi Marketlerdeki TMO Ayçiçek Yağı ve şeker fiyatları.

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