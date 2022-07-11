- 11 Tem 2022 - 16:49

Tarım Kredi Market’ten Bomba İndirim! 5 Lt TMO Ayçiçek Yağlarında ve Şekerlerde İnanılmaz Fırsat! Görenler Soluğu Tarım Kredi Marketlerde Alıyor!

Vatandaşların en çok sevdiği marketlerden birisi haline gelen Tarım Kredi Market, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile birlikte oluşturduğu kaliteli ve kampanyalı ürünler ile neredeyse yok satmaya devam ediyor. Bu birlikteliğe bir yenisini daha ekleyen TKM ve TMO Ayçiçek Yağ’ında ve şekerde fırsat yaratacak fiyatları güncelledi. İşte o inanılmaz fiyatlar.

Ülkemizde enflasyonun ve dolar kurunun hayli yükselmesi nedeni ile son aylarda temel gıda ürünlerinden elektroniğe, akaryakıttan giyime kadar kapsamlı birçok alanda %100’ün üzerine çıkan etiket fiyatları görülmeye başlanmıştı. Zam üstüne zammın geldiği bu günlerde vatandaşların cüzdanları iyice boşalmaya başlamıştı. Tüketicilerin ise zamları en çok hissettiği yerlerden biri ise mutfak oldu. Yiyecek ve içeceklerde temel olarak görülen ürünlerdeki etiket fiyatlarında olan artış tüketicileri iyiden iyiye zorlamaya devam ediyor. Ancak Tarım Kredi Market (TKM) ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) gerçekleştirdikleri kampanyalara bir yenisini daha ekledi ve vatandaşın cebine soğuk bir su serpti. İşte Tarım Kredi Marketlerdeki TMO Ayçiçek Yağı ve şeker fiyatları.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

11 Tem 2022 - 16:49 - Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
BİM Market’ten Dev Bayram İndirimi! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Yarın Fiyatına İndi! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 105 TL’ye Düştü! mask
BİM Market’ten Dev Bayram İndirimi! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Yarın Fiyatına İndi! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 105 TL’ye Düştü!
Tarım Kredi Market’te Tavuk Fiyatları Şok Etti! Pirzola But 56 Lira, Pirinç 27 Lira, Peynir 37 Lira… BİM, ŞOK ve A101 Kepenk Kapatabilir; İndirimin Kralını Yaptı… mask
Tarım Kredi Market’te Tavuk Fiyatları Şok Etti! Pirzola But 56 Lira, Pirinç 27 Lira, Peynir 37 Lira… BİM, ŞOK ve A101 Kepenk Kapatabilir; İndirimin Kralını Yaptı…
Tarım Kredi Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 165 Liraya Kadar Düştü; Tavuk Bile 44 Lira! Bayram İndirimiyle Ortalığı İnletti… mask
Tarım Kredi Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 165 Liraya Kadar Düştü; Tavuk Bile 44 Lira! Bayram İndirimiyle Ortalığı İnletti…
Tarım Kredi Market’ten Son Bayram İndirimi Başladı! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 56 Lira, Tuvalet Kağıdı 74 Lira… Etiketler Yarıya İndi! mask
Tarım Kredi Market’ten Son Bayram İndirimi Başladı! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 56 Lira, Tuvalet Kağıdı 74 Lira… Etiketler Yarıya İndi!
BİM Markette Bayram'a Özel İndirim! Derin Dondurucu, Fakir Dik Durabilen Süpürge, Emaye Kavurma Tencere Fiyatlarını Görenler İnanamıyor! Koşa Koş BİM’e Gideceksiniz! mask
BİM Markette Bayram'a Özel İndirim! Derin Dondurucu, Fakir Dik Durabilen Süpürge, Emaye Kavurma Tencere Fiyatlarını Görenler İnanamıyor! Koşa Koş BİM’e Gideceksiniz!
A101 Marketten Müjde! Gıdadan Temizliğe Büyük Fırsatlar! A101 Marketlere Gidenler Sepetlerini Doldurarak Dönüyor! mask
A101 Marketten Müjde! Gıdadan Temizliğe Büyük Fırsatlar! A101 Marketlere Gidenler Sepetlerini Doldurarak Dönüyor!
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! Sepetleriniz Dolup Taşacak! İşte A101’in 8 Temmuz’a Kadar Geçerli Fırsat Yağmuru Aktüeli. mask
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! Sepetleriniz Dolup Taşacak! İşte A101’in 8 Temmuz’a Kadar Geçerli Fırsat Yağmuru Aktüeli.
BİM Market Bombayı Patlattı! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Almak İsteyenler Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 65 TL’ye Düştü! mask
BİM Market Bombayı Patlattı! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Almak İsteyenler Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 65 TL’ye Düştü!
A101 Marketlerden İnanılmaz İndirim Kampanyası! A’dan Z’ye İhtiyacınız Olan Ne Varsa A101’de Bulacaksınız. Televizyondan Telefona, Tekneden Klimaya Kadar Muhteşem A101 İndirimleri! mask
A101 Marketlerden İnanılmaz İndirim Kampanyası! A’dan Z’ye İhtiyacınız Olan Ne Varsa A101’de Bulacaksınız. Televizyondan Telefona, Tekneden Klimaya Kadar Muhteşem A101 İndirimleri!
Gimsa Markette Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Şok Etti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatlarında İnanılmaz İndirim! 1 LT, 4 LT Ve 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Stok Kalmadı... mask
Gimsa Markette Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Şok Etti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatlarında İnanılmaz İndirim! 1 LT, 4 LT Ve 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Stok Kalmadı...
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Fahrettin Koca Açıkladı! Hatırlatma Dozları Açıldı! Hatırlatma Dozu Nedir? Hatırlatma Dozu’nu Kimler Alabilir, Hangi Aşılar Var? Hatırlatma Dozu Randevusu Nasıl Nereden Alınır? mask
Fahrettin Koca Açıkladı! Hatırlatma Dozları Açıldı! Hatırlatma Dozu Nedir? Hatırlatma Dozu’nu Kimler Alabilir, Hangi Aşılar Var? Hatırlatma Dozu Randevusu Nasıl Nereden Alınır?
Akbank’tan Milyonlara Müjde! 90 Gün Boyunca Geri Ödemesiz Kredi! 100 Bin Lira Ödenecek! Başvurular Başladı! mask
Akbank’tan Milyonlara Müjde! 90 Gün Boyunca Geri Ödemesiz Kredi! 100 Bin Lira Ödenecek! Başvurular Başladı!
Benzin, Motorin ve LPG'ye Tam Tamına 6 TL Büyük İndirim Geliyor! Akaryakıt Litre Fiyatları Düşüyor! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 11 Temmuz Fiyat Listesi! mask
Benzin, Motorin ve LPG'ye Tam Tamına 6 TL Büyük İndirim Geliyor! Akaryakıt Litre Fiyatları Düşüyor! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 11 Temmuz Fiyat Listesi!
Sigara Fiyatlarına Dev Zam Haberi! Bu Zam Sonrası Sigara İçenler Bırakacak! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 11 Temmuz Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigara Fiyatlarına Dev Zam Haberi! Bu Zam Sonrası Sigara İçenler Bırakacak! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 11 Temmuz Güncel Sigara Fiyatları!
Ajda Pekkan "Hocam" Dediği İlham Gencer Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? İlham Gencer Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
Ajda Pekkan "Hocam" Dediği İlham Gencer Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? İlham Gencer Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Esmerler Mi Daha Zeki Sarışınlar Mı? Büyük Anket Sonuçlandı... Sonuçları Görünce Çok Şaşıracaksınız… mask
Esmerler Mi Daha Zeki Sarışınlar Mı? Büyük Anket Sonuçlandı... Sonuçları Görünce Çok Şaşıracaksınız…
BİM Market’ten Dev Bayram İndirimi! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Yarın Fiyatına İndi! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 105 TL’ye Düştü! mask
BİM Market’ten Dev Bayram İndirimi! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Yarın Fiyatına İndi! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 105 TL’ye Düştü!
Cezaevi Açık Görüş Tarih ve Saati Belli Oldu! Kurban Bayramında Açık Görüş Var Mı? 2022 Kurban Bayramı'nda Cezaevi Açık Görüşleri Olacak Mı, Ne Zaman, Saat Kaçta? mask
Cezaevi Açık Görüş Tarih ve Saati Belli Oldu! Kurban Bayramında Açık Görüş Var Mı? 2022 Kurban Bayramı'nda Cezaevi Açık Görüşleri Olacak Mı, Ne Zaman, Saat Kaçta?
BİM ve ŞOK Markette Büyük Ayçiçek Yağı İndirimi! Yağlar 32 TL, 39 TL, 59 TL'ye İndi! Duyanlar Soluğu Reyonlarda Alıyor! mask
BİM ve ŞOK Markette Büyük Ayçiçek Yağı İndirimi! Yağlar 32 TL, 39 TL, 59 TL'ye İndi! Duyanlar Soluğu Reyonlarda Alıyor!
181,2 Milyon Liralık Tarımsal Destekler Hesaplarda... mask
181,2 Milyon Liralık Tarımsal Destekler Hesaplarda...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Demet Özdemir’in Kan Beynine Sıçradı! “Ağustos’ta Evleneceğim” Demedi; Her Şeyi Bitirdi! Oğuzhan Koç’un O Hamlesi Hiç Yakışmadı… mask
Demet Özdemir’in Kan Beynine Sıçradı! “Ağustos’ta Evleneceğim” Demedi; Her Şeyi Bitirdi! Oğuzhan Koç’un O Hamlesi Hiç Yakışmadı…
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç İçin Paraya Kıyacak! Düğün İçin Öyle Bir Yere “Tamam” Dediler Ki, Akıl Beyin Yanıyor! Tam Tamına… mask
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç İçin Paraya Kıyacak! Düğün İçin Öyle Bir Yere “Tamam” Dediler Ki, Akıl Beyin Yanıyor! Tam Tamına…
Survivor Barış Murat Yağcı Mideleri Bulandırdı! “Yazık Günah Seni Buraya Getirene!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! mask
Survivor Barış Murat Yağcı Mideleri Bulandırdı! “Yazık Günah Seni Buraya Getirene!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor!
Müge Anlı’nın Kocası Hakkında Bilinmeyen Gerçek Titretti! Meğer Müge Anlı Bu Yüzden Aşık Olmuş… “Vay! Eniştemize Bak Sen!” mask
Müge Anlı’nın Kocası Hakkında Bilinmeyen Gerçek Titretti! Meğer Müge Anlı Bu Yüzden Aşık Olmuş… “Vay! Eniştemize Bak Sen!”
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan Bomba Görüntü! Konu Komşuya Bile Dememişlerdi; Gerçek Sonunda Patlak Verdi! Neler Oluyor? mask
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan Bomba Görüntü! Konu Komşuya Bile Dememişlerdi; Gerçek Sonunda Patlak Verdi! Neler Oluyor?
Survivor Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı’nın Yüzüne Parasını Saçtı! “Ne Seni, Ne Senin Paranı…” Dedi; Bir Çuval Dolusu Parayı… Neler Oluyor? mask
Survivor Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı’nın Yüzüne Parasını Saçtı! “Ne Seni, Ne Senin Paranı…” Dedi; Bir Çuval Dolusu Parayı… Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL