Tarım Kredi Market’ten Bomba İndirim! 5 Lt TMO Ayçiçek Yağlarında ve Şekerlerde İnanılmaz Fırsat! Görenler Soluğu Tarım Kredi Marketlerde Alıyor!
Vatandaşların en çok sevdiği marketlerden birisi haline gelen Tarım Kredi Market, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile birlikte oluşturduğu kaliteli ve kampanyalı ürünler ile neredeyse yok satmaya devam ediyor. Bu birlikteliğe bir yenisini daha ekleyen TKM ve TMO Ayçiçek Yağ’ında ve şekerde fırsat yaratacak fiyatları güncelledi. İşte o inanılmaz fiyatlar.
Ülkemizde enflasyonun ve dolar kurunun hayli yükselmesi nedeni ile son aylarda temel gıda ürünlerinden elektroniğe, akaryakıttan giyime kadar kapsamlı birçok alanda %100’ün üzerine çıkan etiket fiyatları görülmeye başlanmıştı. Zam üstüne zammın geldiği bu günlerde vatandaşların cüzdanları iyice boşalmaya başlamıştı. Tüketicilerin ise zamları en çok hissettiği yerlerden biri ise mutfak oldu. Yiyecek ve içeceklerde temel olarak görülen ürünlerdeki etiket fiyatlarında olan artış tüketicileri iyiden iyiye zorlamaya devam ediyor. Ancak Tarım Kredi Market (TKM) ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) gerçekleştirdikleri kampanyalara bir yenisini daha ekledi ve vatandaşın cebine soğuk bir su serpti. İşte Tarım Kredi Marketlerdeki TMO Ayçiçek Yağı ve şeker fiyatları.
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11 Tem 2022 - 16:49 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.