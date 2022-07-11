Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Tem 2022 - 16:50

Songül Karlı Simsiyah Elbisesiyle Tarihi Yeniden Yazdı! İncecik Beliyle Fiziğini Kanıtladı; Görenlerin Dili Tutuldu! “Oğlun Bir Şey Demesin Songül!”

Son zamanların gündeminden düşmek nedir bilmeyen Songül Karlı, simsiyah midi boy elbisesiyle akılları başlardan aldı götürdü! İncecik belini kanıtlayan Karlı, görenlerin dilinin tutulmasına neden oldu! Oğluna gönderme yapan sosyal medya kullanıcılarıysa “Oğlun bir şey demesin Songül” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…