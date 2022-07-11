Songül Karlı Simsiyah Elbisesiyle Tarihi Yeniden Yazdı! İncecik Beliyle Fiziğini Kanıtladı; Görenlerin Dili Tutuldu! “Oğlun Bir Şey Demesin Songül!”
Son zamanların gündeminden düşmek nedir bilmeyen Songül Karlı, simsiyah midi boy elbisesiyle akılları başlardan aldı götürdü! İncecik belini kanıtlayan Karlı, görenlerin dilinin tutulmasına neden oldu! Oğluna gönderme yapan sosyal medya kullanıcılarıysa “Oğlun bir şey demesin Songül” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yıllar önce evlendiği eski eşi Metin Yüncü’yle yıllardır davalık olan Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde mahkeme sonucuyla gündeme gelmişti. Songül Karlı, mahkeme kararını isyan etmişti. Müge Anlı’ya çıkacağını yıllar önce dile getiren Songül Karlı’ya takipçileri ise yeniden “Müge Anlı” konusunu açmıştı. Tüm bunlara resti çeken Songül Karlı ise nefesleri kesecek bir paylaşımda bulundu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.