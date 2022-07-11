- 11 Tem 2022 - 16:50

Ebru Gündeş’ten Kahreden Haber Geldi! Canından Ötesi Koparılıp Alındı Alınacak… Soluklar Yine Mahkemede Alınacak! Gündeş Cephesinde Kriz Yaşanıyor…

Aşk ve iş hayatıyla milyonların dikkatini üzerine çeken Ebru Gündeş’ten sevenlerine kahreden haber geldi! Canından öte olarak gördüğü kızı Alara’nın alınacağına dair haberlerinin ortaya çıkması herkesi lok etti. Solukların yeniden mahkemede alınacağı gözler önüne serilirken; Gündeş cephesinde kriz üzerine kriz yaşanmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sanatçı duruşuyla ve sözleriyle milyonları kendisine hayran bırakan usta sanatçı Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl, yıllarca evli kaldığı Reza Zarrab’la ayrılma kararı almıştı. İddialara göre Ebru Gündeş’in en yakın arkadaşı olan Hadise’nin Reza Zarrab’la yasak aşk yaşamıştı. Magazin dünyasını sallayan bu yasak aşk olayını Hadise yalanlamıştı. Ebru Gündeş ise hemen soluğu mahkemede almıştı. Şimdi yeniden eski eşiyle birbirine gireceği görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Tem 2022 - 16:50 Ankara- Yaşam

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