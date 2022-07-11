Ebru Gündeş’ten Kahreden Haber Geldi! Canından Ötesi Koparılıp Alındı Alınacak… Soluklar Yine Mahkemede Alınacak! Gündeş Cephesinde Kriz Yaşanıyor…
Aşk ve iş hayatıyla milyonların dikkatini üzerine çeken Ebru Gündeş’ten sevenlerine kahreden haber geldi! Canından öte olarak gördüğü kızı Alara’nın alınacağına dair haberlerinin ortaya çıkması herkesi lok etti. Solukların yeniden mahkemede alınacağı gözler önüne serilirken; Gündeş cephesinde kriz üzerine kriz yaşanmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sanatçı duruşuyla ve sözleriyle milyonları kendisine hayran bırakan usta sanatçı Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl, yıllarca evli kaldığı Reza Zarrab’la ayrılma kararı almıştı. İddialara göre Ebru Gündeş’in en yakın arkadaşı olan Hadise’nin Reza Zarrab’la yasak aşk yaşamıştı. Magazin dünyasını sallayan bu yasak aşk olayını Hadise yalanlamıştı. Ebru Gündeş ise hemen soluğu mahkemede almıştı. Şimdi yeniden eski eşiyle birbirine gireceği görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.