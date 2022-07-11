Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Aşkının Başlama Nedeni O İsimmiş! Hadise ve Hande Erçel’den Sonra Pınar Deniz Bombası Patlamıştı…
Bir süredir Hande Erçel ile ayrılığı nedeniyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, bu kez Yiğit Kirazcı ile yollarını geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız ayıran Pınar Deniz ile anılmaya başladı. Pınar Deniz ile arasında bir şey olup olmadığı merak ile takip edilen Kaan Yıldırım sessizliğini korurken detaylar haberimizde...
Bir süredir Hande Erçel ile ayrılığı nedeniyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, bu kez Yiğit Kirazcı ile yollarını geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız ayıran Pınar Deniz ile anılmaya başladı. Pınar Deniz ile arasında bir şey olup olmadığı merak ile takip edilen Kaan Yıldırım sessizliğini korurken, sosyal medya kullanıcılarının dikkati her şeyi ortaya çıkardı! Peki, Pınar Deniz’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Pınar Deniz’in yeni sevgilisi kim? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım birlikte mi? İşte, detaylar…
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11 Tem 2022 - 16:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.