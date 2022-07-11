Arda Kural’ın Son Halini Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! Yerli Leonardo DiCaprio Bambaşka Birisine Dönüştü; Genç Kızlar Hasta Oldu!
Bir dönemin efsanevi oyuncularından olan Arda Kural, bir süredir geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalmaya başlamıştı. Ekranlardan uzak kaldığı süre içerisinde bir hayli toparlanan Arda Kural, geçtiğimiz gün yeni halini paylaştı. İşte Arda Kural ve yeni hali ile ilgili detaylar...
Bir dönemin efsanevi oyuncularından olan Arda Kural, bir süredir geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalmaya başlamıştı. Ekranlardan uzak kaldığı süre içerisinde bir hayli toparlanan Arda Kural, geçtiğimiz gün yeni halini paylaştı. Arda Kural’ın geçirdiği olumlu değişim herkesi birden etkisi altına alırken; ünlü oyuncunun ekranlara geri dönüp dönmeyeceği de büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Arda Kural nasıl bir değişim geçirdi? Arda Kural’ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Arda Kural iyileşti mi, ekranlara geri dönecek mi? İşte, detaylar….
11 Tem 2022 - 16:51 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.