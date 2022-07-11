Survivor Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı’nın Yüzüne Parasını Saçtı! “Ne Seni, Ne Senin Paranı…” Dedi; Bir Çuval Dolusu Parayı… Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni Survivor yarışması bitti ama olayları bitmek nedir bilmiyor! Adem Kılıççı’nın Acun Ilıcalı’nın yüzüne parayı saçtığına dair iddialar gündeme gelince herkes şok oldu! “Ne seni, ne kirli paranı istemiyorum” diyen Adem Kılıççı, bir çuval dolusu parayla öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Her anlamda restini çeken Adem Kılıççı, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde; Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı arasında şampiyonluk kupasını kaldıran isim belli olmuş ve Bölükbaşı, 83 milyonun izlediği Survivor yarışmasının şampiyonu olmuştu. 12 yıl sonra bir ilke imzasını atan Nisa Bölükbaşı, Adem Kılıççı’nın boynunu bükmüştü. Paramparça olduğu görülen Adem Kılıççı, iddialara göre günler sonra Acun Ilıcalı’nın karşısına çıktı ve…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.