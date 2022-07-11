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11 Tem 2022 - 16:52

Survivor Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı’nın Yüzüne Parasını Saçtı! “Ne Seni, Ne Senin Paranı…” Dedi; Bir Çuval Dolusu Parayı… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni Survivor yarışması bitti ama olayları bitmek nedir bilmiyor! Adem Kılıççı’nın Acun Ilıcalı’nın yüzüne parayı saçtığına dair iddialar gündeme gelince herkes şok oldu! “Ne seni, ne kirli paranı istemiyorum” diyen Adem Kılıççı, bir çuval dolusu parayla öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Her anlamda restini çeken Adem Kılıççı, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…