Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan Bomba Görüntü! Konu Komşuya Bile Dememişlerdi; Gerçek Sonunda Patlak Verdi! Neler Oluyor?
Ardında bıraktığı iki evliliğin ardından kısa süreli aşklar ile gündeme gelen ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, bu kez meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile anılmaya başlamıştı. Konuya ilişkin ilk kez açıklama gerçekleştiren İsmail Hacıoğlu’nun tavrı herkesi şaşırtırken; aşk iddialarına da doğrudan yanıt ilk kez gelmiş oldu! İşte detaylar...
Ardında bıraktığı iki evliliğin ardından kısa süreli aşklar ile gündeme gelen ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, bu kez meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile anılmaya başlamıştı. Konuya ilişkin ilk kez açıklama gerçekleştiren İsmail Hacıoğlu’nun tavrı herkesi şaşırtırken; aşk iddialarına da doğrudan yanıt ilk kez gelmiş oldu! Peki, Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu birlikte mi? Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu ne zamandır birlikte? Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu ilişkileri ile ilgili açıklama yaptı mı? İşte, detaylar…
11 Tem 2022 - 16:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.