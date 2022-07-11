Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan Bomba Görüntü! Konu Komşuya Bile Dememişlerdi; Gerçek Sonunda Patlak Verdi! Neler Oluyor?

Ardında bıraktığı iki evliliğin ardından kısa süreli aşklar ile gündeme gelen ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, bu kez meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile anılmaya başlamıştı. Konuya ilişkin ilk kez açıklama gerçekleştiren İsmail Hacıoğlu’nun tavrı herkesi şaşırtırken; aşk iddialarına da doğrudan yanıt ilk kez gelmiş oldu! Peki, Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu birlikte mi? Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu ne zamandır birlikte? Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu ilişkileri ile ilgili açıklama yaptı mı? İşte, detaylar…