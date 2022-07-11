Survivor Barış Murat Yağcı Mideleri Bulandırdı! “Yazık Günah Seni Buraya Getirene!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor!
Katıldığı Survivor Türkiye 2020 yılının ikincisi olan oyuncu Barış Murat Yağcı, bu sene Survivor All Star 2022 yarışmasına da katıldı. Survivor All Star yarışmasında beklenilen performansı gösteremeyen Barış Murat Yağcı, yarışmaya erken veda etti. Şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı reklamlar ile yaşamını sürdüren Survivor Barış Murat Yağcı ile ilgili son detaylar haberimizde...
Katıldığı Survivor Türkiye 2020 yılının ikincisi olan oyuncu Barış Murat Yağcı, bu sene Survivor All Star 2022 yarışmasına da katıldı. Survivor All Star yarışmasında beklenilen performansı gösteremeyen Barış Murat Yağcı, yarışmaya erken veda etti. Şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı reklamlar ile yaşamını sürdüren Survivor Barış Murat Yağcı’nın son yapığı reklam eleştirilerin hedefine oturmasına neden oldu. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı neyin reklamını yaptı? Survivor Barış Murat Yağcı neden eleştirildi? Survivor Barış Murat Yağcı’nın eleştirilmesinin sebebi ne?
11 Tem 2022 - 16:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.