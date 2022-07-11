Survivor Barış Murat Yağcı Mideleri Bulandırdı! “Yazık Günah Seni Buraya Getirene!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor!

Katıldığı Survivor Türkiye 2020 yılının ikincisi olan oyuncu Barış Murat Yağcı, bu sene Survivor All Star 2022 yarışmasına da katıldı. Survivor All Star yarışmasında beklenilen performansı gösteremeyen Barış Murat Yağcı, yarışmaya erken veda etti. Şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı reklamlar ile yaşamını sürdüren Survivor Barış Murat Yağcı’nın son yapığı reklam eleştirilerin hedefine oturmasına neden oldu. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı neyin reklamını yaptı? Survivor Barış Murat Yağcı neden eleştirildi? Survivor Barış Murat Yağcı’nın eleştirilmesinin sebebi ne?