Demet Özdemir, Oğuzhan Koç İçin Paraya Kıyacak! Düğün İçin Öyle Bir Yere “Tamam” Dediler Ki, Akıl Beyin Yanıyor! Tam Tamına…
İlgiyle takip edilen ünlü çiftler arasındaki yerini özellikle şubat ayından bu yana alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz günlerde nişanlanmış ve evlilik yolundaki ilk adımı atmıştı. Evlilik yolundaki ikinci adımı atan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin düğün tarihi belli oldu. İşte detaylar...
İlgiyle takip edilen ünlü çiftler arasındaki yerini özellikle şubat ayından bu yana alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz günlerde nişanlanmış ve evlilik yolundaki ilk adımı atmıştı. Evlilik yolundaki ikinci adımı atan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin düğün tarihi belli oldu. Öte yandan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin düğününe dair ortaya çıkan detaylar, hayranlarının şaşkınlık içerisinde kalmasını sağladı! Peki, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi mi, ne zaman evlendi? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç düğünü ne zaman, nerede? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin düğün tarihi belli mi? İşte, detaylar…
11 Tem 2022 - 16:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.