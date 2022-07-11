Demet Özdemir, Oğuzhan Koç İçin Paraya Kıyacak! Düğün İçin Öyle Bir Yere “Tamam” Dediler Ki, Akıl Beyin Yanıyor! Tam Tamına…

İlgiyle takip edilen ünlü çiftler arasındaki yerini özellikle şubat ayından bu yana alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz günlerde nişanlanmış ve evlilik yolundaki ilk adımı atmıştı. Evlilik yolundaki ikinci adımı atan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin düğün tarihi belli oldu. Öte yandan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin düğününe dair ortaya çıkan detaylar, hayranlarının şaşkınlık içerisinde kalmasını sağladı! Peki, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi mi, ne zaman evlendi? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç düğünü ne zaman, nerede? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin düğün tarihi belli mi? İşte, detaylar…