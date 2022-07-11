Demet Özdemir’in Kan Beynine Sıçradı! “Ağustos’ta Evleneceğim” Demedi; Her Şeyi Bitirdi! Oğuzhan Koç’un O Hamlesi Hiç Yakışmadı…

Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına geçirmişti. Şubat ayında birbirlerine söz veren ikili, Haziran ayında ise nişan ve isteme törenlerini yapmıştı. Oğuzhan Koç’un tuzlu kahveyi içtikten sonra dediği; “Bunun tadı çok iyiymiş! Bir daha geleceğim içmeye” sözleri ise sosyal medyada viral olmuştu. İyi giden ilişkide çıkan tek bir kıskançlık olayı ise her şeyi çatlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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