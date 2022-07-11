Demet Özdemir’in Kan Beynine Sıçradı! “Ağustos’ta Evleneceğim” Demedi; Her Şeyi Bitirdi! Oğuzhan Koç’un O Hamlesi Hiç Yakışmadı…
Sadece birkaç hafta önce nişan ve isteme töreni yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinde olaylar durulmak nedir bilmiyor. Kıskanç olduğunu itiraf eden Demet Özdemir’in yaşadığı son olay adeta beynine kan sıçrattı! “Ağustos ayında evleneceğim” demeyen güzel oyuncu Özdemir, Oğuzhan Koç’u yerle yeksan etti ve her şeyi bitirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına geçirmişti. Şubat ayında birbirlerine söz veren ikili, Haziran ayında ise nişan ve isteme törenlerini yapmıştı. Oğuzhan Koç’un tuzlu kahveyi içtikten sonra dediği; “Bunun tadı çok iyiymiş! Bir daha geleceğim içmeye” sözleri ise sosyal medyada viral olmuştu. İyi giden ilişkide çıkan tek bir kıskançlık olayı ise her şeyi çatlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.