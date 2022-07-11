Zayıflamak ve Yağ Yakmak İstiyorsanız Dikkat! Sadece Bu 4 Yiyecekle Dal Gibi Kalacaksınız! Göbeğiniz Yok Olup Gidecek…

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte fazla kilolardan kurtulmak daha da elzem bir hale geldi. Özellikle bikini ve mayoların yeniden dolaplardaki yerini almaya başlamasından bu yana hızlı kilo vermenin formülleri de sık sık merak edilir oldu. Uzmanlar ise, sadece kahvaltıda tüketilerek, hızla kilo verdirecek dört ana besini açıkladı! Peki, hızlı zayıflamak mümkün mü? Bir haftada en çok ne kadar kilo verilir? Şok diyet zararlı mı, hızlı zayıflatan yiyecekler hangileri? İşte, detaylar…

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