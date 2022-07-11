Zayıflamak ve Yağ Yakmak İstiyorsanız Dikkat! Sadece Bu 4 Yiyecekle Dal Gibi Kalacaksınız! Göbeğiniz Yok Olup Gidecek…
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte fazla kilolardan kurtulmak daha da elzem bir hale geldi. Özellikle bikini ve mayoların yeniden dolaplardaki yerini almaya başlamasından bu yana hızlı kilo vermenin formülleri de sık sık merak edilir oldu. İşte hızlı kilo vermenizi sağlayacak formül...
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte fazla kilolardan kurtulmak daha da elzem bir hale geldi. Özellikle bikini ve mayoların yeniden dolaplardaki yerini almaya başlamasından bu yana hızlı kilo vermenin formülleri de sık sık merak edilir oldu. Uzmanlar ise, sadece kahvaltıda tüketilerek, hızla kilo verdirecek dört ana besini açıkladı! Peki, hızlı zayıflamak mümkün mü? Bir haftada en çok ne kadar kilo verilir? Şok diyet zararlı mı, hızlı zayıflatan yiyecekler hangileri? İşte, detaylar…
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11 Tem 2022 - 21:37 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.