Seda Sayan Kafasını Duvarlara Vuracak! Kaynana Krizi Bu Görselden Sonra Ateşlenebilir! Oğulcan Engin Annesine Resti Çekti…
Bir süredir annesi Seda Sayan’ın evliliğini onaylamaması ile gündem olan Oğulcan Engin, konuya ilişkin sessizliğini korurken; kendi yaşamına ilişkin önemli bir paylaşım gerçekleştirdi. Bir süredir Miray Daner ile aşk yaşayan ünlü işletmeci Oğulcan Engin, bayram paylaşımı ile herkesi şoke etti. İşte Seda Sayan'ı delirtecek paylaşımın detayları...
Bir süredir annesi Seda Sayan’ın evliliğini onaylamaması ile gündem olan Oğulcan Engin, konuya ilişkin sessizliğini korurken; kendi yaşamına ilişkin önemli bir paylaşım gerçekleştirdi. Bir süredir Miray Daner ile aşk yaşayan ünlü işletmeci Oğulcan Engin, bayram paylaşımı ile herkesi şoke etti. Oğulcan Engin’in bayram paylaşımının ardından ise, Seda Sayan’ın bu paylaşıma ne diyeceği büyük bir merak konusu haline dönüştü! Peki, Miray Daner ile Oğulcan Engin hala birlikte mi? Miray Daner ile Oğulcan Engin ayrıldı mı? Oğulcan Engin, Miray Daner ile ilgili ne paylaştı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
11 Tem 2022 - 21:37 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.