Seda Sayan Kafasını Duvarlara Vuracak! Kaynana Krizi Bu Görselden Sonra Ateşlenebilir! Oğulcan Engin Annesine Resti Çekti…

Bir süredir annesi Seda Sayan’ın evliliğini onaylamaması ile gündem olan Oğulcan Engin, konuya ilişkin sessizliğini korurken; kendi yaşamına ilişkin önemli bir paylaşım gerçekleştirdi. Bir süredir Miray Daner ile aşk yaşayan ünlü işletmeci Oğulcan Engin, bayram paylaşımı ile herkesi şoke etti. Oğulcan Engin’in bayram paylaşımının ardından ise, Seda Sayan’ın bu paylaşıma ne diyeceği büyük bir merak konusu haline dönüştü! Peki, Miray Daner ile Oğulcan Engin hala birlikte mi? Miray Daner ile Oğulcan Engin ayrıldı mı? Oğulcan Engin, Miray Daner ile ilgili ne paylaştı? İşte, detaylar…

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