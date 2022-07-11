Çamaşır Suyunu Çıkaracak Yöntem Ortaya Çıktı! Artık Kıyafetleriniz Yeniden Hayat Bulacak! Madem Çok Basitmiş…
Temizlik yapanların korkulu rüyalarından biri olan çamaşır suyu lekeleri, pek çok kıyafet mahvedebiliyor. Kıyafete damladığı gibi kıyafetin rengini açan ve rengini açtığı gibi kumaşta çözülmelere de neden olan çamaşır suyundan korunmak akla gelen ilk yöntem oluyor. Sizde Çamaşır suyunu çıkaracak yöntemleri merak ediyorsanız işte detaylar...
Temizlik yapanların korkulu rüyalarından biri olan çamaşır suyu lekeleri, pek çok kıyafet mahvedebiliyor. Kıyafete damladığı gibi kıyafetin rengini açan ve rengini açtığı gibi kumaşta çözülmelere de neden olan çamaşır suyundan korunmak akla gelen ilk yöntem oluyor. Ancak kazayla kıyafete damlayan çamaşır sularını çıkarmak için pek çok yöntem de bulunuyor! Peki, kıyafete damlayan çamaşır suyu lekesi nasıl çıkartılır? Çamaşır suyu lekesi çıkar mı? Çamaşır suyu lekesini çıkartan ne kesin çözüm? İşte, detaylar…
11 Tem 2022 - 21:38 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.