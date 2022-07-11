Survivor Nisa’dan Şampiyonluk Kupası Alınacak Mı? Son Dakika Paylaşımı… “Kimse Namusumuza Dil Uzatamaz” Demişti; Ortalık Karıştı! Tefe Konuldu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını “All Star 2022 Şampiyonu” olarak akıllara ve tarihe kazıyan Nisa Bölükbaşı’nın kupasının elinden alınması gerektiğine dair yorumlar ve iddialar gündeme sıkça düşmüştü. Acun Ilıcalı’nın “Kimse namusumuza dil uzatamaz” sözleri bile Nisa Bölükbaşı’ndan gelen son dakika paylaşımı kadar etkili olmadı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle birlikte bir sezon daha kapanmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın kupayı kaldırmasının ardından tepkilerde arka arkaya gelmişti. Yarışmacı isimler bile Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olmasını kabul edememişti! Peki, Nisa Bölükbaşı’ndan kupası alınacak mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.