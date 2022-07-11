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11 Tem 2022 - 21:38

Survivor Nisa’dan Şampiyonluk Kupası Alınacak Mı? Son Dakika Paylaşımı… “Kimse Namusumuza Dil Uzatamaz” Demişti; Ortalık Karıştı! Tefe Konuldu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını “All Star 2022 Şampiyonu” olarak akıllara ve tarihe kazıyan Nisa Bölükbaşı’nın kupasının elinden alınması gerektiğine dair yorumlar ve iddialar gündeme sıkça düşmüştü. Acun Ilıcalı’nın “Kimse namusumuza dil uzatamaz” sözleri bile Nisa Bölükbaşı’ndan gelen son dakika paylaşımı kadar etkili olmadı! Peki, neler oluyor?