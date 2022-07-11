Masterchef Şampiyonu Şimdiden Basına Sızdı! Torpili Büyük Yerden; Kupayı Kaldıracağı Besbelli! “Şefler Bile Ayırdı!” Yorumlar Gırla Geliyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. İlk turların yapıldığı Masterchef’e katılan bir yarışmacı; şampiyon olabilme yetisinden daha çok torpil iddialarıyla anılmaya başlandı! Öyle ki, birçok kişi yarışmacı hakkında “Torpili büyük yerden” yorumlarını yaptılar! Sosyal medyayı sallayan bu durum; özellikle Masterchef ve Survivor izleyicisinin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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