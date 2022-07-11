- 11 Tem 2022 - 21:38

Masterchef Şampiyonu Şimdiden Basına Sızdı! Torpili Büyük Yerden; Kupayı Kaldıracağı Besbelli! “Şefler Bile Ayırdı!” Yorumlar Gırla Geliyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te şampiyon resmen ortaya çıktı! Şimdiden basına sızan torpil iddiaları kupayı kaldıracak ismin besbelli etti! Şeflerin bile yarışmacıyı ayırdığına dair yorumlar yapılırken; sosyal medyada bu olay büyük bir patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. İlk turların yapıldığı Masterchef’e katılan bir yarışmacı; şampiyon olabilme yetisinden daha çok torpil iddialarıyla anılmaya başlandı! Öyle ki, birçok kişi yarışmacı hakkında “Torpili büyük yerden” yorumlarını yaptılar! Sosyal medyayı sallayan bu durum; özellikle Masterchef ve Survivor izleyicisinin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Tem 2022 - 21:38 Ankara- Yaşam

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