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11 Tem 2022 - 21:39

Şeyma Subaşı, İsrailli Modele Tokadı Bastı! “Meedo Evleniyor” Haberlerinden Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Gören Duyan Mosmor Kesiliyor! Meğer İkili…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, eski sevgilisine dönmek için öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı! Mısırlı iş insanı Meedo’nun İsrailli modelle evleneceğini duyan Şeyma Subaşı, görenlerin mosmor kesilmesine neden olacak bir olaya imzasını attı! Meğer Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi…