Şeyma Subaşı, İsrailli Modele Tokadı Bastı! “Meedo Evleniyor” Haberlerinden Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Gören Duyan Mosmor Kesiliyor! Meğer İkili…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, eski sevgilisine dönmek için öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı! Mısırlı iş insanı Meedo’nun İsrailli modelle evleneceğini duyan Şeyma Subaşı, görenlerin mosmor kesilmesine neden olacak bir olaya imzasını attı! Meğer Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi…
Geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran ikili, defterlerini kapatmışlardı. Ayrılık olayından sonra bir daha yan yana gelmeyen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, şimdi bir dakika bile ayrılmıyor! Eski sevgilisi için bomba bir olaya imzasını atan Şeyma Subaşı, kızı sayesinde ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.