Alişan Eşini Bikiniler İçinde Paylaşınca Olanlar Oldu! “Bizde Sen Kıskanıyorsun Sanıyoruz” Leopar Desenli Bikinisiyle Ortalığı Yakıp Yıktı…

Yakın zamanda setlere yeniden dönecek olan Buse Varol, en son olarak Camdaki Kız ve Gönül Dağı gibi iki büyük projeyle anılmıştı. Bir yandan oyunculuk eğitimleri alan bir yandan ekranlarda daha iyi gözükmek için bölgesel incelme işlemi yaptıran Buse Varol’un fiziğinin kısa bir sürede aşırı derece toplandığı biliniyor. 50 santimden fazla incelen Buse Varol’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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