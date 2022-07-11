- 11 Tem 2022 - 21:39

Yasak Elma Dizisinden Bomba Haber! Tüm Eski Oyuncular Geri Geliyor; Şahika, Kaya, Halit… Eda Ece İmzaları Atıldı! “Emekli Olana Kadar Devam!”

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan bomba haber geldi! Bu güne kadar yer almış olan tüm oyuncuların yeniden geleceği ve hatta kadroda; Şahika, Kaya, Halit gibi birçok ismin olacak olması herkesi şok içerisinde bıraktı! Eda Ece’nin imzaları atmasıyla birlikte ortalığın karışması resmen bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Eylül ayında yeniden ekranlara gelecek olan Yasak Elma dizisindense bomba bir haber gelince seyirciler ikiye bölündü! Kimi bunu kabul etmedi, kimi ise mutluluktan havalara uçtu! Peki, neler oluyor?

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11 Tem 2022 - 21:39 Ankara- Yaşam

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Yasak Elma Dizisinden Bomba Haber! Tüm Eski Oyuncular Geri Geliyor; Şahika, Kaya, Halit… Eda Ece İmzaları Atıldı! “Emekli Olana Kadar Devam!” mask
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