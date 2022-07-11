Yasak Elma Dizisinden Bomba Haber! Tüm Eski Oyuncular Geri Geliyor; Şahika, Kaya, Halit… Eda Ece İmzaları Atıldı! “Emekli Olana Kadar Devam!”
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan bomba haber geldi! Bu güne kadar yer almış olan tüm oyuncuların yeniden geleceği ve hatta kadroda; Şahika, Kaya, Halit gibi birçok ismin olacak olması herkesi şok içerisinde bıraktı! Eda Ece’nin imzaları atmasıyla birlikte ortalığın karışması resmen bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Eylül ayında yeniden ekranlara gelecek olan Yasak Elma dizisindense bomba bir haber gelince seyirciler ikiye bölündü! Kimi bunu kabul etmedi, kimi ise mutluluktan havalara uçtu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.