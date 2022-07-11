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11 Tem 2022 - 21:39

Yasak Elma Dizisinden Bomba Haber! Tüm Eski Oyuncular Geri Geliyor; Şahika, Kaya, Halit… Eda Ece İmzaları Atıldı! “Emekli Olana Kadar Devam!”

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan bomba haber geldi! Bu güne kadar yer almış olan tüm oyuncuların yeniden geleceği ve hatta kadroda; Şahika, Kaya, Halit gibi birçok ismin olacak olması herkesi şok içerisinde bıraktı! Eda Ece’nin imzaları atmasıyla birlikte ortalığın karışması resmen bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…