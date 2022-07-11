- 11 Tem 2022 - 21:40

Survivor Batuhan Karacakaya’dan Şok Eden “Survivor” Kararı! Yarışmaya Yeniden Gelecek Mi? Acun Ilıcalı’nın Korkulu Rüyası Oldu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star, yayın dönemindeyken bu kadar karışmadı! Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı’nın yarışmadan sadece bir gün sonra birbirine girdiği biliniyorken; Batuhan Karacakaya’nın vermiş olduğu “Survivor” kararı herkesi şok etti. Acun Ilıcalı korkulu rüyası haline geldiği konuşulan Batuhan Karacakaya, yeniden Survivor yarışmasına katılacak mı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından 3. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya, bir anda kendisini olayların içerisinde bulmuştu. Survivor yarışasında oğlunun hakkının yenildiğini dile getiren Batuhan Karacakaya’nın annesi; Acun Ilıcalı’ya resti çekmişti. Olayların içerisine Batuhan Karacakaya’da karışmış ve şok sözlere yer vermişti. Peki, Batuhan Karacakaya’nın Survivor kararı ne oldu?

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11 Tem 2022 - 21:40 Ankara- Yaşam

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