Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Tem 2022 - 21:40

Survivor Batuhan Karacakaya’dan Şok Eden “Survivor” Kararı! Yarışmaya Yeniden Gelecek Mi? Acun Ilıcalı’nın Korkulu Rüyası Oldu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star, yayın dönemindeyken bu kadar karışmadı! Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı’nın yarışmadan sadece bir gün sonra birbirine girdiği biliniyorken; Batuhan Karacakaya’nın vermiş olduğu “Survivor” kararı herkesi şok etti. Acun Ilıcalı korkulu rüyası haline geldiği konuşulan Batuhan Karacakaya, yeniden Survivor yarışmasına katılacak mı?