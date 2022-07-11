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11 Tem 2022 - 21:40

Hande Erçel Gelinlikle, Kerem Bürsin Damatlıkla… Twitter, Instagram O Görseli Konuşuyor! Sessiz Sedasız Evlendiler Mi? “Bu Kadarı da Pes!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medyaya damgalarını vurdular! Hande Erçel’in gelinlikli, Kerem Bürsin’in ise damatlıkla halleri “Sessiz sedasız evlendiler mi?” sorularına neden oldu! Twitter, Instagram ve Youtube’u karıştıran bu görseller; “Bu kadarı da pes” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…