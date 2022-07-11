Hande Erçel Gelinlikle, Kerem Bürsin Damatlıkla… Twitter, Instagram O Görseli Konuşuyor! Sessiz Sedasız Evlendiler Mi? “Bu Kadarı da Pes!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medyaya damgalarını vurdular! Hande Erçel’in gelinlikli, Kerem Bürsin’in ise damatlıkla halleri “Sessiz sedasız evlendiler mi?” sorularına neden oldu! Twitter, Instagram ve Youtube’u karıştıran bu görseller; “Bu kadarı da pes” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, doludizgin bir aşk yaşayıp olaylı bir biçimde ayrılmışlardı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in evlenecekleri konuşulduğu dönemde ikilinin yollarını ayırması herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Şimdiyse Hande Erçel’in beyazlar içerisinde, Kerem Bürsin’in ise damatlıkla halleri sosyal medyanın karışmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.