Tozlu Yaka Dizisinde Cemre Cinayeti İtiraf Ediyor! Şimdi Hazal İle Berk Hapı Yuttu! Tüm Sır Perdesi Aralanıyor...
FOX TV ekranlarının yeni gözdesi Tozlu Yaka dizisi, yeni bölüm fragmanını yayınladı. Tozlu Yaka dizisinin yayınlayan yeni bölüm fragmanında Cemre’nin yaptığı o hareket, kolejde tüm dengelerin bir kez daha değişeceğini adeta gözler önüne serdi! İşte Tozlu Yaka dizisinden son detaylar...
FOX TV ekranlarının yeni gözdesi Tozlu Yaka dizisi, yeni bölüm fragmanını yayınladı. Tozlu Yaka dizisinin yayınlayan yeni bölüm fragmanında Cemre’nin yaptığı o hareket, kolejde tüm dengelerin bir kez daha değişeceğini adeta gözler önüne serdi! Peki, Tozlu Yaka dizisinde neler oluyor? Tozlu Yaka dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozlu Yaka dizisinin 2. son bölümünde ne oldu? İşte, detaylar…
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13 Tem 2022 - 01:19 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.