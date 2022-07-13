Tozlu Yaka Dizisinde Cemre Cinayeti İtiraf Ediyor! Şimdi Hazal İle Berk Hapı Yuttu! Tüm Sır Perdesi Aralanıyor...

FOX TV ekranlarının yeni gözdesi Tozlu Yaka dizisi, yeni bölüm fragmanını yayınladı. Tozlu Yaka dizisinin yayınlayan yeni bölüm fragmanında Cemre’nin yaptığı o hareket, kolejde tüm dengelerin bir kez daha değişeceğini adeta gözler önüne serdi! Peki, Tozlu Yaka dizisinde neler oluyor? Tozlu Yaka dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozlu Yaka dizisinin 2. son bölümünde ne oldu? İşte, detaylar…

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