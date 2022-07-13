Teşkilat Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Üç Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, geçtiğimiz sezonu adeta yaprak dökümü yaşayarak kapatmıştı. Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Teşkilat dizisinden seyircisini üzecek bir haber daha geldi. Sezon boyunca pek çok isme veda eden Teşkilat dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...
TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, geçtiğimiz sezonu adeta yaprak dökümü yaşayarak kapatmıştı. Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Teşkilat dizisinden seyircisini üzecek bir haber daha geldi. Sezon boyunca pek çok isme veda eden Teşkilat dizisi, yeni sezon öncesinde üç popüler isme daha veda edeceğini açıkladı. Peki, Teşkilat dizisinden ayrılan oyuncular kimler? Teşkilat dizisinin yeni sezonda Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu ve Gürkan Uygun olacak mı? Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman? İşte, detaylar…
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13 Tem 2022 - 22:12 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.