Teşkilat Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Üç Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, geçtiğimiz sezonu adeta yaprak dökümü yaşayarak kapatmıştı. Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Teşkilat dizisinden seyircisini üzecek bir haber daha geldi. Sezon boyunca pek çok isme veda eden Teşkilat dizisi, yeni sezon öncesinde üç popüler isme daha veda edeceğini açıkladı. Peki, Teşkilat dizisinden ayrılan oyuncular kimler? Teşkilat dizisinin yeni sezonda Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu ve Gürkan Uygun olacak mı? Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman? İşte, detaylar…

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