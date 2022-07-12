Alişan’ın Eşi Buse Varol Bu Kez Kırmızı Çizgiyi Aştı! Minicik Tulumuyla Fizik Şov Yaptı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Bu Kadarı da Pes!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, dekolteli mini tulumuyla nefesleri kesti! Kırmızı çizgiyi aşan Buse Varol, resmen fizik şov yaptı! Görenlerin ne diyeceğini şaşırdığı Buse Varol, takipçilerini ikiye ayırdı! Kimi çok yakıştığını dile getirdi; kimi ise bu tarz kıyafetlerin Buse Varol’a olmadığını açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Eylül ayında, tam 3 yıl sonra, ekranlara gelecek olan Buse Varol’un yeni dizisi büyük merak konusu olsa bile Buse Varol, projesi hakkında ser vermiş sır vermemişti. Camdaki Kız ve Gönül Dağı gibi iki büyük projeyle anılan Buse Varol, dizisi için 50 santimden fazla incelmiş ve bir deri bir kemik kalmıştı. Peki, güzel oyuncu Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.