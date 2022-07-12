- 12 Tem 2022 - 10:37 G: 12 Tem 2022 - 10:53

Alişan’ın Eşi Buse Varol Bu Kez Kırmızı Çizgiyi Aştı! Minicik Tulumuyla Fizik Şov Yaptı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Bu Kadarı da Pes!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, dekolteli mini tulumuyla nefesleri kesti! Kırmızı çizgiyi aşan Buse Varol, resmen fizik şov yaptı! Görenlerin ne diyeceğini şaşırdığı Buse Varol, takipçilerini ikiye ayırdı! Kimi çok yakıştığını dile getirdi; kimi ise bu tarz kıyafetlerin Buse Varol’a olmadığını açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Eylül ayında, tam 3 yıl sonra, ekranlara gelecek olan Buse Varol’un yeni dizisi büyük merak konusu olsa bile Buse Varol, projesi hakkında ser vermiş sır vermemişti. Camdaki Kız ve Gönül Dağı gibi iki büyük projeyle anılan Buse Varol, dizisi için 50 santimden fazla incelmiş ve bir deri bir kemik kalmıştı. Peki, güzel oyuncu Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?

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12 Tem 2022 - 10:37 Ankara- Yaşam

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