Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Tem 2022 - 10:37

Alişan’ın Eşi Buse Varol Bu Kez Kırmızı Çizgiyi Aştı! Minicik Tulumuyla Fizik Şov Yaptı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Bu Kadarı da Pes!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, dekolteli mini tulumuyla nefesleri kesti! Kırmızı çizgiyi aşan Buse Varol, resmen fizik şov yaptı! Görenlerin ne diyeceğini şaşırdığı Buse Varol, takipçilerini ikiye ayırdı! Kimi çok yakıştığını dile getirdi; kimi ise bu tarz kıyafetlerin Buse Varol’a olmadığını açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…