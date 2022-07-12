- 12 Tem 2022 - 10:55 G: 12 Tem 2022 - 11:13

Survivor Yarışmasına Evli Giren; Boşanıp Çıkıyor! Tüm Resimleri Yaktı Yıktı, Adı O İsimle Aşk Dedikodularına Karışmaya Başladı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyurmuş olan Gizem Memiç sosyal medyayı salladı! Survivor yarışmasına evli giren ama çıktıktan sonra boşanma kararı aldığı yönünde iddialara karışan Memiç, “Survivor yarışmasına evli giren boşanıp çıkıyor” yorumlarına neden oldu! Adı o isimle aşk dedikodularına karışan Gizem Memiç, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği “Dünyanın en zor yarışması” olarak bilinen Survivor yarışmasına yedeklerden giren Gizem Memiç, oyunlara alıştıktan sonra parkurları yakıp yıkmıştı. Defalarca kez eleme potasına giren Memiç, en sonunda rakiplerinden daha az SMS alarak hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı. Survivor yarışmasından normal hayatına dönen Gizem Memiç, o isimle aşk dedikodularına karışmış ve herkesi şok etmişti. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Tem 2022 - 10:55 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Sude, Müstakbel Eşi İstedi Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baş Üstüne Erim” Dedi; Sırılsıklam Aşık Olduğunu Gösterdi! Neler Oluyor? mask
Survivor Sude, Müstakbel Eşi İstedi Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baş Üstüne Erim” Dedi; Sırılsıklam Aşık Olduğunu Gösterdi! Neler Oluyor?
Survivor Ogeday Kanal D’nin Efsane Dizisine Başrol Oluyor! Sevgilisi Şampiyon Oldu; Kendisi Oyuncu! Öyle Bir Karaktere Hayat Verecek Ki… mask
Survivor Ogeday Kanal D’nin Efsane Dizisine Başrol Oluyor! Sevgilisi Şampiyon Oldu; Kendisi Oyuncu! Öyle Bir Karaktere Hayat Verecek Ki…
Survivor Batuhan Karacakaya’dan Şok Eden “Survivor” Kararı! Yarışmaya Yeniden Gelecek Mi? Acun Ilıcalı’nın Korkulu Rüyası Oldu! Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan Karacakaya’dan Şok Eden “Survivor” Kararı! Yarışmaya Yeniden Gelecek Mi? Acun Ilıcalı’nın Korkulu Rüyası Oldu! Neler Oluyor?
Survivor Sude’nin Bikinisi Olay Yarattı! “Hiç Giymeseydin!” İncir Yaprağı Mevzu Bahis Oldu; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Neler Oluyor? mask
Survivor Sude’nin Bikinisi Olay Yarattı! “Hiç Giymeseydin!” İncir Yaprağı Mevzu Bahis Oldu; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Neler Oluyor?
Survivor Batuhan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Benim de Mektubum Var” Demişti, Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Kayıptan Sonra… mask
Survivor Batuhan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Benim de Mektubum Var” Demişti, Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Kayıptan Sonra…
Survivor Batuhan’a Titreten Gönderme! Hem Aracı Elinden Alındı; Hem Duymadığı Söz Kalmadı! “Kameralara Oynuyordu” Denilince… “Yok Artık!” mask
Survivor Batuhan’a Titreten Gönderme! Hem Aracı Elinden Alındı; Hem Duymadığı Söz Kalmadı! “Kameralara Oynuyordu” Denilince… “Yok Artık!”
Survivor Nisa, Ogeday’la Aşkının Nasıl Başladığını Açıkladı! Acun Ilıcalı Resmen Ön Ayak Olmuş… Meğer Perde Arkasında Neler Dönmüş Neler… mask
Survivor Nisa, Ogeday’la Aşkının Nasıl Başladığını Açıkladı! Acun Ilıcalı Resmen Ön Ayak Olmuş… Meğer Perde Arkasında Neler Dönmüş Neler…
Survivor Adem Kıyameti Koparttı! Acun’u Hayatından Çıkarıp Silip Atmıştı; Son Darbesini O İsme İndirdi! Final Bölümünün Çekimleri Bittiğinde… mask
Survivor Adem Kıyameti Koparttı! Acun’u Hayatından Çıkarıp Silip Atmıştı; Son Darbesini O İsme İndirdi! Final Bölümünün Çekimleri Bittiğinde…
Survivor Sunucusu Murat Ceylan Tehlikeli Sularda Kulaç Atıyor! Survivor Yarışmacısıyla Anılıyordu; Gizem Memiç'i Görenler Dondu Kaldı! “Bu O Değildir!” Neler Oldu Neler… mask
Survivor Sunucusu Murat Ceylan Tehlikeli Sularda Kulaç Atıyor! Survivor Yarışmacısıyla Anılıyordu; Gizem Memiç'i Görenler Dondu Kaldı! “Bu O Değildir!” Neler Oldu Neler…
Survivor Ayşe Rezil Rüsva Edildi! Nisa Bölükbaşı Masaya Yatırınca… Saç Baş Kavgalarına Ramak Var! Kılıçlar Kınından Çekildi! Meğer… mask
Survivor Ayşe Rezil Rüsva Edildi! Nisa Bölükbaşı Masaya Yatırınca… Saç Baş Kavgalarına Ramak Var! Kılıçlar Kınından Çekildi! Meğer…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’ın Eşi Buse Varol Bu Kez Kırmızı Çizgiyi Aştı! Minicik Tulumuyla Fizik Şov Yaptı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Bu Kez Kırmızı Çizgiyi Aştı! Minicik Tulumuyla Fizik Şov Yaptı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Bu Kadarı da Pes!”
Didem Soydan’ın Sütyensiz Ayna Pozu Nefes Kesti! Bu Cesur Paylaşım Çok Konuşulur! Eriyip Bitirdi, Görenler Gözlerine İnanamadı! mask
Didem Soydan’ın Sütyensiz Ayna Pozu Nefes Kesti! Bu Cesur Paylaşım Çok Konuşulur! Eriyip Bitirdi, Görenler Gözlerine İnanamadı!
Müge Anlı Hamile Mi? Bir Anda Evleneceğini Açıklamıştı; İddialar Arka Arkaya Gelmeye Başladı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Oluyor? mask
Müge Anlı Hamile Mi? Bir Anda Evleneceğini Açıklamıştı; İddialar Arka Arkaya Gelmeye Başladı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Oluyor?
Derya Uluğ Üstüne Hiçbir Şey Giymeyince Ortalık Karıştı! Sahne Tarzıyla Gülşen’e Resti Çekti! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Derya Uluğ Üstüne Hiçbir Şey Giymeyince Ortalık Karıştı! Sahne Tarzıyla Gülşen’e Resti Çekti! “Bu Kadarı da Pes!”
Survivor Sude, Müstakbel Eşi İstedi Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baş Üstüne Erim” Dedi; Sırılsıklam Aşık Olduğunu Gösterdi! Neler Oluyor? mask
Survivor Sude, Müstakbel Eşi İstedi Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baş Üstüne Erim” Dedi; Sırılsıklam Aşık Olduğunu Gösterdi! Neler Oluyor?
Survivor Ogeday Kanal D’nin Efsane Dizisine Başrol Oluyor! Sevgilisi Şampiyon Oldu; Kendisi Oyuncu! Öyle Bir Karaktere Hayat Verecek Ki… mask
Survivor Ogeday Kanal D’nin Efsane Dizisine Başrol Oluyor! Sevgilisi Şampiyon Oldu; Kendisi Oyuncu! Öyle Bir Karaktere Hayat Verecek Ki…
Survivor Batuhan Karacakaya’dan Şok Eden “Survivor” Kararı! Yarışmaya Yeniden Gelecek Mi? Acun Ilıcalı’nın Korkulu Rüyası Oldu! Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan Karacakaya’dan Şok Eden “Survivor” Kararı! Yarışmaya Yeniden Gelecek Mi? Acun Ilıcalı’nın Korkulu Rüyası Oldu! Neler Oluyor?
Hande Erçel Gelinlikle, Kerem Bürsin Damatlıkla… Twitter, Instagram O Görseli Konuşuyor! Sessiz Sedasız Evlendiler Mi? “Bu Kadarı da Pes!” mask
Hande Erçel Gelinlikle, Kerem Bürsin Damatlıkla… Twitter, Instagram O Görseli Konuşuyor! Sessiz Sedasız Evlendiler Mi? “Bu Kadarı da Pes!”
Şeyma Subaşı, İsrailli Modele Tokadı Bastı! “Meedo Evleniyor” Haberlerinden Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Gören Duyan Mosmor Kesiliyor! Meğer İkili… mask
Şeyma Subaşı, İsrailli Modele Tokadı Bastı! “Meedo Evleniyor” Haberlerinden Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Gören Duyan Mosmor Kesiliyor! Meğer İkili…
Alişan Eşini Bikiniler İçinde Paylaşınca Olanlar Oldu! “Bizde Sen Kıskanıyorsun Sanıyoruz” Leopar Desenli Bikinisiyle Ortalığı Yakıp Yıktı… mask
Alişan Eşini Bikiniler İçinde Paylaşınca Olanlar Oldu! “Bizde Sen Kıskanıyorsun Sanıyoruz” Leopar Desenli Bikinisiyle Ortalığı Yakıp Yıktı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
En Ateşli Öpüşen Burçlar Hangisidir? İşte Öpüşüyle Partnerinin İçini Isıtan O Burçlar… mask
En Ateşli Öpüşen Burçlar Hangisidir? İşte Öpüşüyle Partnerinin İçini Isıtan O Burçlar…
Libidosu En Tavan Olan Burç Belli Oldu! Sevgili Olamadan Önce Tekrar Düşünün… mask
Libidosu En Tavan Olan Burç Belli Oldu! Sevgili Olamadan Önce Tekrar Düşünün…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Bu Kez Kırmızı Çizgiyi Aştı! Minicik Tulumuyla Fizik Şov Yaptı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Bu Kez Kırmızı Çizgiyi Aştı! Minicik Tulumuyla Fizik Şov Yaptı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Bu Kadarı da Pes!”
Didem Soydan’ın Sütyensiz Ayna Pozu Nefes Kesti! Bu Cesur Paylaşım Çok Konuşulur! Eriyip Bitirdi, Görenler Gözlerine İnanamadı! mask
Didem Soydan’ın Sütyensiz Ayna Pozu Nefes Kesti! Bu Cesur Paylaşım Çok Konuşulur! Eriyip Bitirdi, Görenler Gözlerine İnanamadı!
Müge Anlı Hamile Mi? Bir Anda Evleneceğini Açıklamıştı; İddialar Arka Arkaya Gelmeye Başladı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Oluyor? mask
Müge Anlı Hamile Mi? Bir Anda Evleneceğini Açıklamıştı; İddialar Arka Arkaya Gelmeye Başladı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Oluyor?
Teşkilat Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Üç Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor? mask
Teşkilat Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Üç Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL