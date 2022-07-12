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12 Tem 2022 - 10:55

Survivor Yarışmasına Evli Giren; Boşanıp Çıkıyor! Tüm Resimleri Yaktı Yıktı, Adı O İsimle Aşk Dedikodularına Karışmaya Başladı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyurmuş olan Gizem Memiç sosyal medyayı salladı! Survivor yarışmasına evli giren ama çıktıktan sonra boşanma kararı aldığı yönünde iddialara karışan Memiç, “Survivor yarışmasına evli giren boşanıp çıkıyor” yorumlarına neden oldu! Adı o isimle aşk dedikodularına karışan Gizem Memiç, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…