Survivor Yarışmasına Evli Giren; Boşanıp Çıkıyor! Tüm Resimleri Yaktı Yıktı, Adı O İsimle Aşk Dedikodularına Karışmaya Başladı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyurmuş olan Gizem Memiç sosyal medyayı salladı! Survivor yarışmasına evli giren ama çıktıktan sonra boşanma kararı aldığı yönünde iddialara karışan Memiç, “Survivor yarışmasına evli giren boşanıp çıkıyor” yorumlarına neden oldu! Adı o isimle aşk dedikodularına karışan Gizem Memiç, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği “Dünyanın en zor yarışması” olarak bilinen Survivor yarışmasına yedeklerden giren Gizem Memiç, oyunlara alıştıktan sonra parkurları yakıp yıkmıştı. Defalarca kez eleme potasına giren Memiç, en sonunda rakiplerinden daha az SMS alarak hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı. Survivor yarışmasından normal hayatına dönen Gizem Memiç, o isimle aşk dedikodularına karışmış ve herkesi şok etmişti. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.