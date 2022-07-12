İbrahim Tatlıses’in Güzeller Güzeli Torunu Şok Etti! “Kaşına Gözüne 10 Adam Ölür!” Sır Gibi Saklanıyordu; Esmer Bomba Olduğu Görüldü…

Özel yaşamı ile son birkaç aydır gündemleri ele geçirmiş olan türkücü İbrahim Tatlıses’in bir de torunu olduğu ortaya çıktı. Berfin isimli genç kızın fotoğrafının annesi tarafından sosyal medyada paylaşılması tüm ilginin İbrahim Tatlıses’in torununa kaymasına neden oldu. Öte yandan Berfin Tatlıses’in fotoğrafına bakan bir daha baktı! Peki, İbrahim Tatlıses’in torunu var mı, torunu kim? Berfin Tatlıses kimin kızı? Berfin Tatlıses kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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