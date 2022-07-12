İbrahim Tatlıses’in Güzeller Güzeli Torunu Şok Etti! “Kaşına Gözüne 10 Adam Ölür!” Sır Gibi Saklanıyordu; Esmer Bomba Olduğu Görüldü…
Özel yaşamı ile son birkaç aydır gündemleri ele geçirmiş olan türkücü İbrahim Tatlıses’in bir de torunu olduğu ortaya çıktı. Berfin isimli genç kızın fotoğrafının annesi tarafından sosyal medyada paylaşılması tüm ilginin İbrahim Tatlıses’in torununa kaymasına neden oldu. İşte İbrahim Tatlıses ve torunu ile ilgili merak edilen detaylar...
Özel yaşamı ile son birkaç aydır gündemleri ele geçirmiş olan türkücü İbrahim Tatlıses’in bir de torunu olduğu ortaya çıktı. Berfin isimli genç kızın fotoğrafının annesi tarafından sosyal medyada paylaşılması tüm ilginin İbrahim Tatlıses’in torununa kaymasına neden oldu. Öte yandan Berfin Tatlıses’in fotoğrafına bakan bir daha baktı! Peki, İbrahim Tatlıses’in torunu var mı, torunu kim? Berfin Tatlıses kimin kızı? Berfin Tatlıses kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
12 Tem 2022 - 11:41 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.