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12 Tem 2022 - 11:27

Kardeşlerim Dizisinden Aşk Çıktı! Parterdiler; Duygularına Hakim Olamadılar! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Gören Duyan Mosmor Oldu! Neler Oluyor?

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’den aşk çıktı! Dizi aşkının gerçeği dönüştüğünü gösteren iki isim, birbirlerine karşı oluşan yoğun duygulara daha fazla sessiz kalamadılar! Öyle bir paylaşım geldi ki, gören duyan resmen mosmor oldu! Peki, Kardeşlerim dizisinin hangi iki oyuncusu aşk yaşamaya başladı?