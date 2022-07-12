Kardeşlerim Dizisinden Aşk Çıktı! Parterdiler; Duygularına Hakim Olamadılar! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Gören Duyan Mosmor Oldu! Neler Oluyor?
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’den aşk çıktı! Dizi aşkının gerçeği dönüştüğünü gösteren iki isim, birbirlerine karşı oluşan yoğun duygulara daha fazla sessiz kalamadılar! Öyle bir paylaşım geldi ki, gören duyan resmen mosmor oldu! Peki, Kardeşlerim dizisinin hangi iki oyuncusu aşk yaşamaya başladı?
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisi, geçtiğimiz aylarda ekranlara kısa bir ara vermişti. Yakın zamanda yeniden sete dönecek olan Kardeşlerim dizisinden çıkan bomba aşk; yaz dönemini salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.