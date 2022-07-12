Öykü Gürman’dan Bomba Düğün Açıklaması Geldi! Evlilik Teklifinden Sonra Yaşananlar Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?
Ocak ayında evleneceklerini duyuran, geçtiğimiz aylarda ise nişanlanan Öykü Gürman ile Fatih İçmeli çiftinden ilk kez düğün tarihi açıklaması geldi. Konser öncesi muhabirler ile sohbet eden Öykü Gürman, evlilik hazırlıklarına ilişkin tüm merak edilenleri yanıtladı. İşte detaylar...
Ocak ayında evleneceklerini duyuran, geçtiğimiz aylarda ise nişanlanan Öykü Gürman ile Fatih İçmeli çiftinden ilk kez düğün tarihi açıklaması geldi. Konser öncesi muhabirler ile sohbet eden Öykü Gürman, evlilik hazırlıklarına ilişkin tüm merak edilenleri yanıtladı! Peki, Öykü Gürman ile Fatih İçmeli evlendi mi? Öykü Gürman ile Fatih İçmeli ne zaman evleniyor? Öykü Gürman ile Fatih İçmeli’nin düğün tarihi belli mi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
12 Tem 2022 - 11:47 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.