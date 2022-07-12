Öykü Gürman’dan Bomba Düğün Açıklaması Geldi! Evlilik Teklifinden Sonra Yaşananlar Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?

Ocak ayında evleneceklerini duyuran, geçtiğimiz aylarda ise nişanlanan Öykü Gürman ile Fatih İçmeli çiftinden ilk kez düğün tarihi açıklaması geldi. Konser öncesi muhabirler ile sohbet eden Öykü Gürman, evlilik hazırlıklarına ilişkin tüm merak edilenleri yanıtladı! Peki, Öykü Gürman ile Fatih İçmeli evlendi mi? Öykü Gürman ile Fatih İçmeli ne zaman evleniyor? Öykü Gürman ile Fatih İçmeli’nin düğün tarihi belli mi? İşte, detaylar…

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