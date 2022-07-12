- 12 Tem 2022 - 11:58 G: 12 Tem 2022 - 12:13

Acun Ilıcalı Sonunda Hadise’yle Anlaştı! Milyonlarca Lira Kayıptan Sonra Gurur Murur Dinlemedi… Gümbür Gümbür Geliyorlar! İmzalar Atıldı…

Acun Ilıcalı, aylardır küs olarak bilinen Hadise’yle yollarını yeniden birleştirdi! Milyonlarca lira kayba uğrayan Acun Ilıcalı, gurur murur dinlemedi! Hadise’nin kapısını çalan Acun Ilıcalı, çalışmalara başladı! Gümbür gümbür yeniden gelecekleri ortaya çıkan Hadise ve Acun Ilıcalı, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

O Ses Türkiye’de yıllardır yer alan Hadise, geçtiğimiz yıl yer almayınca daha ilk bölümden binlerce tepki almıştı. O Ses Türkiye’de Hadise’nin yokluğuna alışamayan Hadise sevenleri, O Ses Türkiye’yi izlemeyi bırakmıştı. Yeni sezon için çalışmalara başlayan Acun Ilıcalı, öyle bir şey yaptı ki…

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12 Tem 2022 - 11:58 Ankara- Yaşam

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