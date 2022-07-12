Acun Ilıcalı Sonunda Hadise’yle Anlaştı! Milyonlarca Lira Kayıptan Sonra Gurur Murur Dinlemedi… Gümbür Gümbür Geliyorlar! İmzalar Atıldı…

O Ses Türkiye’de yıllardır yer alan Hadise, geçtiğimiz yıl yer almayınca daha ilk bölümden binlerce tepki almıştı. O Ses Türkiye’de Hadise’nin yokluğuna alışamayan Hadise sevenleri, O Ses Türkiye’yi izlemeyi bırakmıştı. Yeni sezon için çalışmalara başlayan Acun Ilıcalı, öyle bir şey yaptı ki…

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