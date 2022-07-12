Acun Ilıcalı Sonunda Hadise’yle Anlaştı! Milyonlarca Lira Kayıptan Sonra Gurur Murur Dinlemedi… Gümbür Gümbür Geliyorlar! İmzalar Atıldı…
Acun Ilıcalı, aylardır küs olarak bilinen Hadise’yle yollarını yeniden birleştirdi! Milyonlarca lira kayba uğrayan Acun Ilıcalı, gurur murur dinlemedi! Hadise’nin kapısını çalan Acun Ilıcalı, çalışmalara başladı! Gümbür gümbür yeniden gelecekleri ortaya çıkan Hadise ve Acun Ilıcalı, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
O Ses Türkiye’de yıllardır yer alan Hadise, geçtiğimiz yıl yer almayınca daha ilk bölümden binlerce tepki almıştı. O Ses Türkiye’de Hadise’nin yokluğuna alışamayan Hadise sevenleri, O Ses Türkiye’yi izlemeyi bırakmıştı. Yeni sezon için çalışmalara başlayan Acun Ilıcalı, öyle bir şey yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.