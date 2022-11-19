- 19 Kas 2022 - 10:12 G: 19 Kas 2022 - 10:13

Yeşilçam’ın Güzeller Güzeli Şekerpare’siydi! Yaprak Özdemiroğlu Güzelliğiyle Ortalığı Yakıp Yıktı! Son Halini Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Artık!”

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından biri olan Şekerpare isimli film ile şöhrete kavuşan ve bu filmde canlandırdığı karakter ile hafızalara kazınan Yaprak Özdemiroğlu, geçtiğimiz gün kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Yaprak Özdemiroğlu’nun paylaşımı herkesi şaşkına çevirirken, ünlü oyuncun son hali, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini üzerine çekti! İşte detaylar...

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından biri olan Şekerpare isimli film ile şöhrete kavuşan ve bu filmde canlandırdığı karakter ile hafızalara kazınan Yaprak Özdemiroğlu, geçtiğimiz gün kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Yaprak Özdemiroğlu’nun paylaşımı herkesi şaşkına çevirirken, ünlü oyuncun son hali, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini üzerine çekti! Peki, Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali nasıl? Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu şimdi ne yapıyor? Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu hala oyunculuk yapıyor mu? İşte, detaylar…

19 Kas 2022 - 10:12 - Magazin

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