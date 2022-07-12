Teşkilat Dizisinden Serdar’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Çağlar Ertuğrul Linç Üzerine Linç Yiyor… “Bunun İçin Miydi?” Twitter Karıştı…

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Mesut Akusta gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Teşkilat dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu. Pazar akşamlarının reyting rekortmeni olan Teşkilat dizisinin sezon finalinde seyircilerin kafalarını karıştıracak gelişmeler yaşanmış ve görenler şok içerisinde kalmıştı. Teşkilat dizisinden ayrıldığı kesinleşen Çağlar Ertuğrul’un neden ayrıldığını gören duyan ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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