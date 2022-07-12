- 12 Tem 2022 - 12:26 G: 12 Tem 2022 - 12:43

Teşkilat Dizisinden Serdar’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Çağlar Ertuğrul Linç Üzerine Linç Yiyor… “Bunun İçin Miydi?” Twitter Karıştı…

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat’tan bomba bir ayrılık haberi geldi! Dizinin ilk bölümünden beri yer alan Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul’un neden diziden ayrıldığı sonunda ortaya çıktı! Sebebini gören, duyan ise adeta çıldırdı! Linç üzerine linç yiyen Çağlar Ertuğrul, “Bunun için miydi?” sorularını aldı! İşte Twitter’ı karıştıran bomba olay…

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Mesut Akusta gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Teşkilat dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu. Pazar akşamlarının reyting rekortmeni olan Teşkilat dizisinin sezon finalinde seyircilerin kafalarını karıştıracak gelişmeler yaşanmış ve görenler şok içerisinde kalmıştı. Teşkilat dizisinden ayrıldığı kesinleşen Çağlar Ertuğrul’un neden ayrıldığını gören duyan ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Tem 2022 - 12:26 Ankara- Yaşam

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