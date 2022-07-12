Seda Sayan’ın “Çıtır” Kocası O Diziye Giriyor! Kadırgalı Seda Sayan Kanal D’ye Resti Çekti! “Ya Kocamı Alırsınız, Ya Ben…” Neler Oldu Neler…
Nisan ayının son günlerinde 7. kez evlenen Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük kocası Çağlar Ökten’e “Evet” demişti! Çağlar Ökten’le çok mutlu oldukları bilinen Seda Sayan’ın yeni hamlesi herkesi şok etti. O diziye girecek olan “Çıtır koca” Çağlar Ökten, sosyal medyayı salladı! Kadırgalı lakabıyla bilinen Seda Sayan, resmen Kanal D’ye resti çekti! “Ya kocamı alırsınız, ya ben…” diyen Seda Sayan, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Nisan ayında evlendikten sonra Çağlar Ökten ve Seda Sayan çifti soluğu Paris’te almışlardı. İkili hem düğün fotoğraflarını çektirmiş, hem de balayı tatili yapmışlardı. Kurban Bayramı’ndan hemen önce Mersin’e giden Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, akraba ziyareti yapmışlar; Sayan, kaynanasının elini öpmüştü. Tüm algıları yıkan Seda Sayan, şimdide iddialara göre kocasının oyuncu olması için hamlede bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.