Seda Sayan’ın “Çıtır” Kocası O Diziye Giriyor! Kadırgalı Seda Sayan Kanal D’ye Resti Çekti! “Ya Kocamı Alırsınız, Ya Ben…” Neler Oldu Neler…

Nisan ayında evlendikten sonra Çağlar Ökten ve Seda Sayan çifti soluğu Paris’te almışlardı. İkili hem düğün fotoğraflarını çektirmiş, hem de balayı tatili yapmışlardı. Kurban Bayramı’ndan hemen önce Mersin’e giden Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, akraba ziyareti yapmışlar; Sayan, kaynanasının elini öpmüştü. Tüm algıları yıkan Seda Sayan, şimdide iddialara göre kocasının oyuncu olması için hamlede bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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