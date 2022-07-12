- 12 Tem 2022 - 17:04

Aziz Dizisinden Kahreden Haber Geldi! “Hiç Başlamasın Daha İyi!” Murat Yıldırım Yeni İşlere Bakmaya Başladı Bile… “Umutsuz Vaka”

Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Aziz dizisinden acı haber geldi! Murat Yıldırım ve Simay Barlas sevenlerini bir araya getiren Aziz dizisinin ikinci sezonunda olacaklar seyircilerden; “Hiç başlamasın daha iyi” yorumlarını aldı! Murat Yıldırım’ın yeni işlere bakmaya başladığı gündeme gelirken; artık dizi “Umutsuz Vaka” olarak görülmeye başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Yıldırım ve Fırat Tanış gibi birbirinden başarılı oyuncuların buluştuğu Aziz dizisinin sezon finali yüreklere dokunarak ekranlara kısa bir ara vermişti. Yeni bölümleri Ağustos gibi çekilecek ve Eylül gibi ekranlara gelecek olan Aziz dizisinden gelen kahreden haber ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Tem 2022 - 17:04 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Teşkilat Dizisinden Serdar’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Çağlar Ertuğrul Linç Üzerine Linç Yiyor… “Bunun İçin Miydi?” Twitter Karıştı… mask
Teşkilat Dizisinden Serdar’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Çağlar Ertuğrul Linç Üzerine Linç Yiyor… “Bunun İçin Miydi?” Twitter Karıştı…
Kardeşlerim Dizisinden Aşk Çıktı! Parterdiler; Duygularına Hakim Olamadılar! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Gören Duyan Mosmor Oldu! Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinden Aşk Çıktı! Parterdiler; Duygularına Hakim Olamadılar! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Gören Duyan Mosmor Oldu! Neler Oluyor?
Teşkilat Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Üç Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor? mask
Teşkilat Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Üç Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?
Tozlu Yaka Dizisinde Cemre Cinayeti İtiraf Ediyor! Şimdi Hazal İle Berk Hapı Yuttu! Tüm Sır Perdesi Aralanıyor... mask
Tozlu Yaka Dizisinde Cemre Cinayeti İtiraf Ediyor! Şimdi Hazal İle Berk Hapı Yuttu! Tüm Sır Perdesi Aralanıyor...
Kardeşlerim Dizisinden Hayranlarını Havalara Uçuracak Haber Geldi! Yeniden Geliyorlar; Tarih, Kadro, Her Şey Belli Oldu! “Yok Artık!” mask
Kardeşlerim Dizisinden Hayranlarını Havalara Uçuracak Haber Geldi! Yeniden Geliyorlar; Tarih, Kadro, Her Şey Belli Oldu! “Yok Artık!”
Senden Daha Güzel Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 19 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 19 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisinden Bomba Haber! Tüm Eski Oyuncular Geri Geliyor; Şahika, Kaya, Halit… Eda Ece İmzaları Atıldı! “Emekli Olana Kadar Devam!” mask
Yasak Elma Dizisinden Bomba Haber! Tüm Eski Oyuncular Geri Geliyor; Şahika, Kaya, Halit… Eda Ece İmzaları Atıldı! “Emekli Olana Kadar Devam!”
İyilik Dizisinde Kimin Öldüğü Sonunda Ortaya Çıktı! O İsmin Diziden Ayrılması İfşaları Patlattı! Yeni Projesine Atılan İmza… Neler Oluyor? mask
İyilik Dizisinde Kimin Öldüğü Sonunda Ortaya Çıktı! O İsmin Diziden Ayrılması İfşaları Patlattı! Yeni Projesine Atılan İmza… Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinden Sedat Ayrılıyor Mu? Nalan Çoktan Seçimini Yaptı; Heybetli Aşkına Öpücüğü Bıraktıktan Sonra… Neler Oldu Neler! mask
Camdaki Kız Dizisinden Sedat Ayrılıyor Mu? Nalan Çoktan Seçimini Yaptı; Heybetli Aşkına Öpücüğü Bıraktıktan Sonra… Neler Oldu Neler!
İçimizdeki Ateş Dizisi 3. Bölüm Full İzle 7 Temmuz 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
İçimizdeki Ateş Dizisi 3. Bölüm Full İzle 7 Temmuz 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!” mask
Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!”
Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar… mask
Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar…
Teşkilat Dizisinden Serdar’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Çağlar Ertuğrul Linç Üzerine Linç Yiyor… “Bunun İçin Miydi?” Twitter Karıştı… mask
Teşkilat Dizisinden Serdar’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Çağlar Ertuğrul Linç Üzerine Linç Yiyor… “Bunun İçin Miydi?” Twitter Karıştı…
Yeşilçam’ın Güzeller Güzeli Şekerpare’siydi… Güzelliğiyle Ortalığı Yakıp Yıkıyordu; Son Halini Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Artık!” mask
Yeşilçam’ın Güzeller Güzeli Şekerpare’siydi… Güzelliğiyle Ortalığı Yakıp Yıkıyordu; Son Halini Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Artık!”
Seda Sayan’ın “Çıtır” Kocası O Diziye Giriyor! Kadırgalı Seda Sayan Kanal D’ye Resti Çekti! “Ya Kocamı Alırsınız, Ya Ben…” Neler Oldu Neler… mask
Seda Sayan’ın “Çıtır” Kocası O Diziye Giriyor! Kadırgalı Seda Sayan Kanal D’ye Resti Çekti! “Ya Kocamı Alırsınız, Ya Ben…” Neler Oldu Neler…
Öykü Gürman’dan Bomba Düğün Açıklaması Geldi! Evlilik Teklifinden Sonra Yaşananlar Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor? mask
Öykü Gürman’dan Bomba Düğün Açıklaması Geldi! Evlilik Teklifinden Sonra Yaşananlar Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?
Birce Akalay Hayatının Dönüm Noktasıyla Şok Etti! Binbir Umutla Başladığı İlk Dizisinde Öyle Bir Şey Yaşamış Ki… “Yok Artık!” mask
Birce Akalay Hayatının Dönüm Noktasıyla Şok Etti! Binbir Umutla Başladığı İlk Dizisinde Öyle Bir Şey Yaşamış Ki… “Yok Artık!”
Aleyna Tilki’nin Annesi Kıvıra Kıvıra Bir Hal Oldu! Sahildeki Dans Şovu Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı! “Aleyna’yı Geçmiş!” mask
Aleyna Tilki’nin Annesi Kıvıra Kıvıra Bir Hal Oldu! Sahildeki Dans Şovu Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı! “Aleyna’yı Geçmiş!”
Kardeşlerim Dizisinden Aşk Çıktı! Parterdiler; Duygularına Hakim Olamadılar! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Gören Duyan Mosmor Oldu! Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinden Aşk Çıktı! Parterdiler; Duygularına Hakim Olamadılar! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Gören Duyan Mosmor Oldu! Neler Oluyor?
İbrahim Tatlıses’in Güzeller Güzeli Torunu Şok Etti! “Kaşına Gözüne 10 Adam Ölür!” Sır Gibi Saklanıyordu; Esmer Bomba Olduğu Görüldü… mask
İbrahim Tatlıses’in Güzeller Güzeli Torunu Şok Etti! “Kaşına Gözüne 10 Adam Ölür!” Sır Gibi Saklanıyordu; Esmer Bomba Olduğu Görüldü…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar… mask
Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar…
Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!” mask
Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!”
Aziz Dizisinden Kahreden Haber Geldi! “Hiç Başlamasın Daha İyi!” Murat Yıldırım Yeni İşlere Bakmaya Başladı Bile… “Umutsuz Vaka” mask
Aziz Dizisinden Kahreden Haber Geldi! “Hiç Başlamasın Daha İyi!” Murat Yıldırım Yeni İşlere Bakmaya Başladı Bile… “Umutsuz Vaka”
Seda Sayan’ın “Çıtır” Kocası O Diziye Giriyor! Kadırgalı Seda Sayan Kanal D’ye Resti Çekti! “Ya Kocamı Alırsınız, Ya Ben…” Neler Oldu Neler… mask
Seda Sayan’ın “Çıtır” Kocası O Diziye Giriyor! Kadırgalı Seda Sayan Kanal D’ye Resti Çekti! “Ya Kocamı Alırsınız, Ya Ben…” Neler Oldu Neler…
Teşkilat Dizisinden Serdar’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Çağlar Ertuğrul Linç Üzerine Linç Yiyor… “Bunun İçin Miydi?” Twitter Karıştı… mask
Teşkilat Dizisinden Serdar’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Çağlar Ertuğrul Linç Üzerine Linç Yiyor… “Bunun İçin Miydi?” Twitter Karıştı…
Yeşilçam’ın Güzeller Güzeli Şekerpare’siydi… Güzelliğiyle Ortalığı Yakıp Yıkıyordu; Son Halini Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Artık!” mask
Yeşilçam’ın Güzeller Güzeli Şekerpare’siydi… Güzelliğiyle Ortalığı Yakıp Yıkıyordu; Son Halini Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL