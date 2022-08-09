Aziz Dizisinden Kriz Yaratan Haber Geldi! “Hiç Başlamasın Daha İyi!” Murat Yıldırım Yeni İşlere Bakmaya Başladı Bile… Aziz Payidar Diziden Ayrılıyor Mu?
Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Aziz dizisinden acı haber geldi! Murat Yıldırım ve Simay Barlas sevenlerini bir araya getiren Aziz dizisinin ikinci sezonunda olacaklar seyircilerden; “Hiç başlamasın daha iyi” yorumlarını aldı! Murat Yıldırım’ın yeni işlere bakmaya başladığı gündeme gelirken; artık dizi “Umutsuz Vaka” olarak görülmeye başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Yıldırım ve Fırat Tanış gibi birbirinden başarılı oyuncuların buluştuğu Aziz dizisinin sezon finali yüreklere dokunarak ekranlara kısa bir ara vermişti. Yeni bölümleri Ağustos gibi çekilecek ve Eylül gibi ekranlara gelecek olan Aziz dizisinden gelen kahreden haber ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.