Aziz Dizisinden Kriz Yaratan Haber Geldi! “Hiç Başlamasın Daha İyi!” Murat Yıldırım Yeni İşlere Bakmaya Başladı Bile… Aziz Payidar Diziden Ayrılıyor Mu?

Başrollerinde Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Yıldırım ve Fırat Tanış gibi birbirinden başarılı oyuncuların buluştuğu Aziz dizisinin sezon finali yüreklere dokunarak ekranlara kısa bir ara vermişti. Yeni bölümleri Ağustos gibi çekilecek ve Eylül gibi ekranlara gelecek olan Aziz dizisinden gelen kahreden haber ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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