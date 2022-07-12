Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor bitti ama olaylar bitmek nedir bilmiyor. Tüm sezon boyunca bu kadar merak edilmeyen Survivor yarışması, finalinden sonra ortalık karıştı! Saç baş kavga ederek yollarını ayıran üç isim, Acun Ilıcalı’nın bile hayretler içerisinde kalmasına neden oldu! Sahte dostluklar, paramparça aşklar, yıkılmış hayatlar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasında kupayı kaldıran ismin Nisa Bölükbaşı olması bazı kişiler tarafından doğru bulunmamış ve tepkilere neden olmuştu. Özellikle Adem Kılıççı sevenleri kupanın Nisa Bölükbaşı’ndan alınması gerektiğine dair yorumlarda bulunmuştu. Nisa – Adem krizlerinden sonra asıl bomba bambaşka isimler tarafından patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.