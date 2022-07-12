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12 Tem 2022 - 17:04

Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor bitti ama olaylar bitmek nedir bilmiyor. Tüm sezon boyunca bu kadar merak edilmeyen Survivor yarışması, finalinden sonra ortalık karıştı! Saç baş kavga ederek yollarını ayıran üç isim, Acun Ilıcalı’nın bile hayretler içerisinde kalmasına neden oldu! Sahte dostluklar, paramparça aşklar, yıkılmış hayatlar…