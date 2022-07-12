Yumurtaya Görülmemiş Zam! Yeni Yumurta Fiyatlarını Görenler Donup Kaldı! Yumurtaya Ne Kadar Zam Geldi? 2022 Temmuz Güncel Yumurta Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Temmuz ayında asgari ücret ile birlikte başlayan zam furyasına yumurtada eklendi. Üretim maliyeti olarak yansıtılan zam ile birlikte yumurtanın tanesi 2 TL’yi aşarken güncel yumurta fiyatları da merak konusu oldu. İşte boy boy yumurta fiyatları…
Geçtiğimiz günlerde dolar kurunda yaşanan düşüş ile birlikte akaryakıt ve altın başta olmak üzere birçok alanda önemli fiyat indirimleri yaşanmaya başlamıştı. Tüketicinin cüzdanında yaşadığı bu ferahlığın üzerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamu personelleri ile birlikte asgari ücretli çalışanların maaşına da zam yapıldığını açıklamasıyla, ülkemizde en çok işçi barındıran kısım olan asgari ücretli çalışanlar oldukça sevinmişlerdi. Ancak yaşanan sevinç fazla uzun sürmedi ve hem asgari hem de kamu personeli zamları daha hesaplara yatmadan erimeye başladı. Yiyecek ve içecek temelli zamlar, maaş zamlarının açıklanması ile bir bir gelmeye başladı. Zam haberlerinin yeni bir üyesi de yumurta oldu. İşte merak edilen yumurta zammı ve güncel yumurta fiyatları.
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12 Tem 2022 - 17:05 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.