- 12 Tem 2022 - 17:06

EYT Kanunu Geliyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yaşadı! Kimler Emekli Olabilecek? EYT Yasası Çıktı Mı? Kanun Ne Zaman Açıklanacak? Bakan Vedat Bilgili Açıkladı…

Aktif Çalışma hayatını sürdüren ve emeklilik hayali kuran ancak yaş kanununa takılan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) mağdurlarını umutlandıracak haberler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgili tarafından verildi. İşte tüm detaylar…

Ülkemiz gündeminden hiç düşmeyen EYT Kanunu ile ilgili ilk ağız olan Bakan Vedat Bilgili ’den önemli açıklamaların gelmesi ile birlikte EYT Yasası bekleyenler heyecanlandı. Ülkemizde 6 milyon gibi büyük bir kesim tarafından beklenen çalışma gün ve primini doldurmuş ancak emekli olabilmek için yaş kanununa takılan vatandaşların rüyası olan EYT Yasası’nın çıkarılması ile ilgili önemli detaylar verildi. Kamu personeli zammı, asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge gibi kanunların çıkarılması ile birlikte emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar da kanunun bu yıl içerisinde çıkarılıp çıkarılmayacağını araştırmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgili ise yaptığı açıklamalar ile tüm EYT mağdurlarının hayallerini süsleyen kanun ile ilgili önemli detaylar belirtti. İşte merak edilenler.

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12 Tem 2022 - 17:06 - Gündem

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