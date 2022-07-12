Survivor Batuhan’ın Eski Aşkı Fiziğiyle Yine Şov Yaptı! Aleyna Çalışkan’ın Braletli ve Şortlu Pozları Nefesleri Kökünden Kesti! “Vay Maşallah!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya’yla aşk dedikodularına karışan ve sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çalışkan, görenleri mest etti! Fiziğiyle alışılmışın dışına çıkan güzel isim Aleyna Çalışkan, braletli ve şortlu pozlarıyla nefes kesti! Hayranlarından arka arkaya, “Vay Maşallah” yorumlarını alan Aleyna Çalışkan, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasına yedeklerden giren ama sonlara kadar kalan Aleyna Çalışkan, sevenlerine başarısını göstermişti. Survivor yarışmasında en yakını olan Aleyna Kalaycıoğlu’yla yarışmadan sonra tüm bağlantılarını koparan Aleyna Çalışkan, şok etkisi yaratmıştı! Çok geçmeden bir de Batuhan Karacakaya’yla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çalışkan aşk iddialarına karışmıştı! Peki, Aleyna Çalışkan nasıl bir paylaşımda nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.