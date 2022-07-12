- 12 Tem 2022 - 17:06

Survivor Batuhan’ın Eski Aşkı Fiziğiyle Yine Şov Yaptı! Aleyna Çalışkan’ın Braletli ve Şortlu Pozları Nefesleri Kökünden Kesti! “Vay Maşallah!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya’yla aşk dedikodularına karışan ve sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çalışkan, görenleri mest etti! Fiziğiyle alışılmışın dışına çıkan güzel isim Aleyna Çalışkan, braletli ve şortlu pozlarıyla nefes kesti! Hayranlarından arka arkaya, “Vay Maşallah” yorumlarını alan Aleyna Çalışkan, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasına yedeklerden giren ama sonlara kadar kalan Aleyna Çalışkan, sevenlerine başarısını göstermişti. Survivor yarışmasında en yakını olan Aleyna Kalaycıoğlu’yla yarışmadan sonra tüm bağlantılarını koparan Aleyna Çalışkan, şok etkisi yaratmıştı! Çok geçmeden bir de Batuhan Karacakaya’yla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çalışkan aşk iddialarına karışmıştı! Peki, Aleyna Çalışkan nasıl bir paylaşımda nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Tem 2022 - 17:06 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Batuhan’dan “Aracını Alamadı” İddialarına Yanıt Verdi! Acun Ilıcalı’nın “Sana Araba Maraba Yok” Dediği Konuşuluyordu; 8,9 Şiddetinde Depremi Yarattı… mask
Survivor Batuhan’dan “Aracını Alamadı” İddialarına Yanıt Verdi! Acun Ilıcalı’nın “Sana Araba Maraba Yok” Dediği Konuşuluyordu; 8,9 Şiddetinde Depremi Yarattı…
Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!” mask
Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!”
Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar… mask
Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar…
Survivor Yarışmasına Evli Giren; Boşanıp Çıkıyor! Tüm Resimleri Yaktı Yıktı, Adı O İsimle Aşk Dedikodularına Karışmaya Başladı! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasına Evli Giren; Boşanıp Çıkıyor! Tüm Resimleri Yaktı Yıktı, Adı O İsimle Aşk Dedikodularına Karışmaya Başladı! Neler Oluyor?
Survivor Ogeday Kanal D’nin Efsane Dizisine Başrol Oluyor! Sevgilisi Şampiyon Oldu; Kendisi Oyuncu! Öyle Bir Karaktere Hayat Verecek Ki… mask
Survivor Ogeday Kanal D’nin Efsane Dizisine Başrol Oluyor! Sevgilisi Şampiyon Oldu; Kendisi Oyuncu! Öyle Bir Karaktere Hayat Verecek Ki…
Survivor Sude, Müstakbel Eşi İstedi Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baş Üstüne Erim” Dedi; Sırılsıklam Aşık Olduğunu Gösterdi! Neler Oluyor? mask
Survivor Sude, Müstakbel Eşi İstedi Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baş Üstüne Erim” Dedi; Sırılsıklam Aşık Olduğunu Gösterdi! Neler Oluyor?
Survivor Batuhan Karacakaya’dan Şok Eden “Survivor” Kararı! Yarışmaya Yeniden Gelecek Mi? Acun Ilıcalı’nın Korkulu Rüyası Oldu! Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan Karacakaya’dan Şok Eden “Survivor” Kararı! Yarışmaya Yeniden Gelecek Mi? Acun Ilıcalı’nın Korkulu Rüyası Oldu! Neler Oluyor?
Survivor Sude’nin Bikinisi Olay Yarattı! “Hiç Giymeseydin!” İncir Yaprağı Mevzu Bahis Oldu; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Neler Oluyor? mask
Survivor Sude’nin Bikinisi Olay Yarattı! “Hiç Giymeseydin!” İncir Yaprağı Mevzu Bahis Oldu; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Neler Oluyor?
Survivor Batuhan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Benim de Mektubum Var” Demişti, Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Kayıptan Sonra… mask
Survivor Batuhan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Benim de Mektubum Var” Demişti, Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Kayıptan Sonra…
Survivor Batuhan’a Titreten Gönderme! Hem Aracı Elinden Alındı; Hem Duymadığı Söz Kalmadı! “Kameralara Oynuyordu” Denilince… “Yok Artık!” mask
Survivor Batuhan’a Titreten Gönderme! Hem Aracı Elinden Alındı; Hem Duymadığı Söz Kalmadı! “Kameralara Oynuyordu” Denilince… “Yok Artık!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Burcu Biricik’in Tatil Pozları Akılları Başlardan Aldı 50 Metre Uzağı Götürdü! “Aman Feride Görmesin!” Fiziğiyle Görenleri Mest Etti… mask
Burcu Biricik’in Tatil Pozları Akılları Başlardan Aldı 50 Metre Uzağı Götürdü! “Aman Feride Görmesin!” Fiziğiyle Görenleri Mest Etti…
Esra Erol ATV’yle Anlaşmaları Bitirdi Mi? Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki, Müge Anlı Şoku Yaşayacak! Yönetime Resti Çekmişti… mask
Esra Erol ATV’yle Anlaşmaları Bitirdi Mi? Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki, Müge Anlı Şoku Yaşayacak! Yönetime Resti Çekmişti…
Survivor Batuhan’dan “Aracını Alamadı” İddialarına Yanıt Verdi! Acun Ilıcalı’nın “Sana Araba Maraba Yok” Dediği Konuşuluyordu; 8,9 Şiddetinde Depremi Yarattı… mask
Survivor Batuhan’dan “Aracını Alamadı” İddialarına Yanıt Verdi! Acun Ilıcalı’nın “Sana Araba Maraba Yok” Dediği Konuşuluyordu; 8,9 Şiddetinde Depremi Yarattı…
Kardeşlerim Dizisinden Hayranlarını Havalara Uçuracak Haber Geldi! Yeniden Geliyorlar; Tarih, Kadro, Her Şey Belli Oldu! “Yok Artık!” mask
Kardeşlerim Dizisinden Hayranlarını Havalara Uçuracak Haber Geldi! Yeniden Geliyorlar; Tarih, Kadro, Her Şey Belli Oldu! “Yok Artık!”
Aziz Dizisinden Kahreden Haber Geldi! “Hiç Başlamasın Daha İyi!” Murat Yıldırım Yeni İşlere Bakmaya Başladı Bile… “Umutsuz Vaka” mask
Aziz Dizisinden Kahreden Haber Geldi! “Hiç Başlamasın Daha İyi!” Murat Yıldırım Yeni İşlere Bakmaya Başladı Bile… “Umutsuz Vaka”
Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!” mask
Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!”
Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar… mask
Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar…
Yeşilçam’ın Güzeller Güzeli Şekerpare’siydi… Güzelliğiyle Ortalığı Yakıp Yıkıyordu; Son Halini Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Artık!” mask
Yeşilçam’ın Güzeller Güzeli Şekerpare’siydi… Güzelliğiyle Ortalığı Yakıp Yıkıyordu; Son Halini Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Artık!”
Seda Sayan’ın “Çıtır” Kocası O Diziye Giriyor! Kadırgalı Seda Sayan Kanal D’ye Resti Çekti! “Ya Kocamı Alırsınız, Ya Ben…” Neler Oldu Neler… mask
Seda Sayan’ın “Çıtır” Kocası O Diziye Giriyor! Kadırgalı Seda Sayan Kanal D’ye Resti Çekti! “Ya Kocamı Alırsınız, Ya Ben…” Neler Oldu Neler…
Teşkilat Dizisinden Serdar’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Çağlar Ertuğrul Linç Üzerine Linç Yiyor… “Bunun İçin Miydi?” Twitter Karıştı… mask
Teşkilat Dizisinden Serdar’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Çağlar Ertuğrul Linç Üzerine Linç Yiyor… “Bunun İçin Miydi?” Twitter Karıştı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Batuhan’ın Eski Aşkı Fiziğiyle Yine Şov Yaptı! Aleyna Çalışkan’ın Braletli ve Şortlu Pozları Nefesleri Kökünden Kesti! “Vay Maşallah!” mask
Survivor Batuhan’ın Eski Aşkı Fiziğiyle Yine Şov Yaptı! Aleyna Çalışkan’ın Braletli ve Şortlu Pozları Nefesleri Kökünden Kesti! “Vay Maşallah!”
Burcu Biricik’in Tatil Pozları Akılları Başlardan Aldı 50 Metre Uzağı Götürdü! “Aman Feride Görmesin!” Fiziğiyle Görenleri Mest Etti… mask
Burcu Biricik’in Tatil Pozları Akılları Başlardan Aldı 50 Metre Uzağı Götürdü! “Aman Feride Görmesin!” Fiziğiyle Görenleri Mest Etti…
EYT Kanunu Geliyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yaşadı! Kimler Emekli Olabilecek? EYT Yasası Çıktı Mı? Kanun Ne Zaman Açıklanacak? Bakan Vedat Bilgili Açıkladı… mask
EYT Kanunu Geliyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yaşadı! Kimler Emekli Olabilecek? EYT Yasası Çıktı Mı? Kanun Ne Zaman Açıklanacak? Bakan Vedat Bilgili Açıkladı…
Sigara Fiyatlarına Dev Zam Haberi! Bu Zam Sonrası Sigara İçenler Bırakacak! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 11 Temmuz Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigara Fiyatlarına Dev Zam Haberi! Bu Zam Sonrası Sigara İçenler Bırakacak! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 11 Temmuz Güncel Sigara Fiyatları!
Kardeşlerim Dizisinden Hayranlarını Havalara Uçuracak Haber Geldi! Yeniden Geliyorlar; Tarih, Kadro, Her Şey Belli Oldu! “Yok Artık!” mask
Kardeşlerim Dizisinden Hayranlarını Havalara Uçuracak Haber Geldi! Yeniden Geliyorlar; Tarih, Kadro, Her Şey Belli Oldu! “Yok Artık!”
mask

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL