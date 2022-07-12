Survivor Batuhan’ın Eski Aşkı Fiziğiyle Yine Şov Yaptı! Aleyna Çalışkan’ın Braletli ve Şortlu Pozları Nefesleri Kökünden Kesti! “Vay Maşallah!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasına yedeklerden giren ama sonlara kadar kalan Aleyna Çalışkan, sevenlerine başarısını göstermişti. Survivor yarışmasında en yakını olan Aleyna Kalaycıoğlu’yla yarışmadan sonra tüm bağlantılarını koparan Aleyna Çalışkan, şok etkisi yaratmıştı! Çok geçmeden bir de Batuhan Karacakaya’yla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çalışkan aşk iddialarına karışmıştı! Peki, Aleyna Çalışkan nasıl bir paylaşımda nasıl bir paylaşımda bulundu?

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