- 12 Tem 2022 - 17:28 G: 12 Tem 2022 - 17:39

Defne Samyeli’nin Kızından Yatakta Twerk Şov! “Biz Senin Yerine Utandık!” TikTok’u 8,9 Şiddetinde Depremle Salladı; Görenler Dondu Kaldı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli’nin kızı 19 yaşındaki kızı Derin Talu, yatakta twerk adı verilen kalça dansı yaparak dengeleri alt üsttü. Yatağının üzerinde yapmış olduğu kıvrak dansla akılları başlardan alan Derin Talu, milyonları ikiye böldü. Kimi cesaretine hayran kalırken; kimi ise “Biz senin yerine utandık” yorumlarında bulundular! İşte TikTok’ta 8,9 şiddetinde deprem yaratan o paylaşım…

New York’ta gözlerini dünyaya açan Derin Talu, geçtiğimiz günlerde giyinmiş olduğu tavşanlı kıyafetle tepki üzerine tepki almıştı. Henüz 18 yaşındaki başarılı isim Derin Talu, paylaşımında aşırı cesur bulunması “Bu kadarı da pes” dedirtmişti. Seren Serengil ise Derin Talu’nun bu paylaşımını aşırı çekici bulduğu için uygun olmadığını açıklamıştı! Peki, neler oluyor?

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12 Tem 2022 - 17:28 Ankara- Yaşam

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