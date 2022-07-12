Yargı Dizisinin Ceylin’i Bikinisiyle Ortalığı Talan Etti! Birbirinden Özel Pozları Nefesleri Kesti; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı…
Türkiye’nin bu sezonki fenomen yapımlarından biri olan Kanal D ekranlarının Yargı dizisi ile popülerliğini daha da artıran dizinin Ceylin’i Pınar Deniz, tatile çıktı. Tatilde attığı fotoğraflar ile yeni aşkı da ortaya çıkan Pınar Deniz’den bir fotoğraf daha geldi. İşte sıcak havalarda ortalığı daha da ısıtan Pınar Deniz fotoğrafları...
Türkiye’nin bu sezonki fenomen yapımlarından biri olan Kanal D ekranlarının Yargı dizisi ile popülerliğini daha da artıran dizinin Ceylin’i Pınar Deniz, tatile çıktı. Tatilde attığı fotoğraflar ile yeni aşkı da ortaya çıkan Pınar Deniz’den bir fotoğraf daha geldi. Bikinilerini giyen Pınar Deniz, herkesi şaşırtan o pozunu verdi! Peki, Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz ne paylaştı? Pınar Deniz nasıl bir paylaşım yaptı? Pınar Deniz’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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12 Tem 2022 - 18:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.