- 12 Tem 2022 - 18:21 G: 12 Tem 2022 - 18:26

Yargı Dizisinin Ceylin’i Bikinisiyle Ortalığı Talan Etti! Birbirinden Özel Pozları Nefesleri Kesti; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı…

Türkiye’nin bu sezonki fenomen yapımlarından biri olan Kanal D ekranlarının Yargı dizisi ile popülerliğini daha da artıran dizinin Ceylin’i Pınar Deniz, tatile çıktı. Tatilde attığı fotoğraflar ile yeni aşkı da ortaya çıkan Pınar Deniz’den bir fotoğraf daha geldi. İşte sıcak havalarda ortalığı daha da ısıtan Pınar Deniz fotoğrafları...

Türkiye’nin bu sezonki fenomen yapımlarından biri olan Kanal D ekranlarının Yargı dizisi ile popülerliğini daha da artıran dizinin Ceylin’i Pınar Deniz, tatile çıktı. Tatilde attığı fotoğraflar ile yeni aşkı da ortaya çıkan Pınar Deniz’den bir fotoğraf daha geldi. Bikinilerini giyen Pınar Deniz, herkesi şaşırtan o pozunu verdi! Peki, Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz ne paylaştı? Pınar Deniz nasıl bir paylaşım yaptı? Pınar Deniz’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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12 Tem 2022 - 18:21 - Magazin

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Yargı Dizisinin Ceylin’i Bikinisiyle Ortalığı Talan Etti! Birbirinden Özel Pozları Nefesleri Kesti; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı… mask
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