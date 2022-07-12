Yasmin Erbil’in Yüzünden Düşen Bin Parça… “Dünyanın Kahrı Bir Tek Sende Mi?” Yüzü Bir Kez Bile Gülmedi…

Bir süredir tatilde olan Yasmin Erbil, bu kez kendi poz vermedi, objektiflere yansıdı. Objektiflere bir erkek arkadaşı ile takılan yeni oyuncu Yasmin Erbil’in suratının asık olması ise, sosyal medya kullanıcılarının hemen dikkatini çekti! Peki, Yasmin Erbil ne paylaştı? Yasmin Erbil nasıl bir paylaşım yaptı? Yasmin Erbil’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…