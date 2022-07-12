Yasmin Erbil’in Yüzünden Düşen Bin Parça… “Dünyanın Kahrı Bir Tek Sende Mi?” Yüzü Bir Kez Bile Gülmedi…
Bir süredir tatilde olan Yasmin Erbil, bu kez kendi poz vermedi, objektiflere yansıdı. Objektiflere bir erkek arkadaşı ile takılan yeni oyuncu Yasmin Erbil’in suratının asık olması ise, sosyal medya kullanıcılarının hemen dikkatini çekti! İşte Yasmin Erbil ve asık suratı ile ilgili detaylar...
Bir süredir tatilde olan Yasmin Erbil, bu kez kendi poz vermedi, objektiflere yansıdı. Objektiflere bir erkek arkadaşı ile takılan yeni oyuncu Yasmin Erbil’in suratının asık olması ise, sosyal medya kullanıcılarının hemen dikkatini çekti! Peki, Yasmin Erbil ne paylaştı? Yasmin Erbil nasıl bir paylaşım yaptı? Yasmin Erbil’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
12 Tem 2022 - 18:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.