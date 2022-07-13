- 13 Tem 2022 - 22:12

Survivor Sude ve Mert Büyük Gösteriş Yaptı! Nisa ve Ogeday Kıskançlıktan Çatladı! Öyle Pozlar Verdiler Ki, Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Vay Be”

TV8 ekranlarından yayınlanan ve Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğu ile ekranlara veda eden Survivor All Star 2022 yarışmasının en çok konuşulan isimleri olan Mert Öcal ve Sude Burcu çiftinden yeni bir fotoğraf geldi. İşte detaylar...

TV8 ekranlarından yayınlanan ve Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğu ile ekranlara veda eden Survivor All Star 2022 yarışmasının en çok konuşulan isimleri olan Mert Öcal ve Sude Burcu çiftinden yeni bir fotoğraf geldi. Mert Öcal’ın paylaştığı o fotoğrafa gelen yorumlar ise, Survivor hayranlarını bir hayli şaşkına çevirdi! Peki, Mert Öcal ve Sude Burcu hala birlikte mi? Mert Öcal ve Sude Burcu ayrıldı mı? İşte, detaylar…

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13 Tem 2022 - 22:12 - Survivor 2022

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Survivor Sude ve Mert Büyük Gösteriş Yaptı! Nisa ve Ogeday Kıskançlıktan Çatladı! Öyle Pozlar Verdiler Ki, Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Vay Be” mask
Survivor Sude ve Mert Büyük Gösteriş Yaptı! Nisa ve Ogeday Kıskançlıktan Çatladı! Öyle Pozlar Verdiler Ki, Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Vay Be”
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