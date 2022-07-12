Survivor Sude ve Mert, Nisa ve Ogeday’ı Çatır Çatır Çatlatıyor! Öyle Pozlar Verdiler Ki, Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Vay Be”
TV8 ekranlarından yayınlanan ve Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğu ile ekranlara veda eden Survivor All Star 2022 yarışmasının en çok konuşulan isimleri olan Mert Öcal ve Sude Burcu çiftinden yeni bir fotoğraf geldi. İşte detaylar...
TV8 ekranlarından yayınlanan ve Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğu ile ekranlara veda eden Survivor All Star 2022 yarışmasının en çok konuşulan isimleri olan Mert Öcal ve Sude Burcu çiftinden yeni bir fotoğraf geldi. Mert Öcal’ın paylaştığı o fotoğrafa gelen yorumlar ise, Survivor hayranlarını bir hayli şaşkına çevirdi! Peki, Mert Öcal ve Sude Burcu hala birlikte mi? Mert Öcal ve Sude Burcu ayrıldı mı? İşte, detaylar…
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12 Tem 2022 - 18:29 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.