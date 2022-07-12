Zeynep Bastık Bikinisiyle Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Boşandıktan Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Görenler Aklını Yitiriyor…
Bir süredir boşanma arifesinde olmasıyla gündeme gelen ünlü isimlerden biri olan Zeynep Bastık, duygusal ve fiziksel yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Tatilden ilk kareyi de paylaşan Zeynep Bastık’ın bikinili halleri herkesi ünlü şarkıcıya hayran bıraktı! İşte Zeynep Bastık ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir süredir boşanma arifesinde olmasıyla gündeme gelen ünlü isimlerden biri olan Zeynep Bastık, duygusal ve fiziksel yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Tatilden ilk kareyi de paylaşan Zeynep Bastık’ın bikinili halleri herkesi ünlü şarkıcıya hayran bıraktı! Peki, Zeynep Bastık ne paylaştı? Zeynep Bastık’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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12 Tem 2022 - 18:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.