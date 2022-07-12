- 12 Tem 2022 - 18:36 G: 12 Tem 2022 - 18:42

Zeynep Bastık Bikinisiyle Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Boşandıktan Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Görenler Aklını Yitiriyor…

Bir süredir boşanma arifesinde olmasıyla gündeme gelen ünlü isimlerden biri olan Zeynep Bastık, duygusal ve fiziksel yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Tatilden ilk kareyi de paylaşan Zeynep Bastık’ın bikinili halleri herkesi ünlü şarkıcıya hayran bıraktı! İşte Zeynep Bastık ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bir süredir boşanma arifesinde olmasıyla gündeme gelen ünlü isimlerden biri olan Zeynep Bastık, duygusal ve fiziksel yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Tatilden ilk kareyi de paylaşan Zeynep Bastık’ın bikinili halleri herkesi ünlü şarkıcıya hayran bıraktı! Peki, Zeynep Bastık ne paylaştı? Zeynep Bastık’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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12 Tem 2022 - 18:36 - Magazin

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