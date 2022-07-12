Survivor Nisa, O İsmin Ekmeğine Yağ Sürdü! Acun Komple Satın Alsa Bu Kadar Mutlu Olmazdı! Hem Yurtiçinden, Hem Yurtdışından…
Bu sene TV8 ekranlarından yayınlanan ve yayınlandığı günden final anına kadar izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başaran Survivor All Star 2022 yarışmasının şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğunun kendisinden başka birine daha yaradığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Bu sene TV8 ekranlarından yayınlanan ve yayınlandığı günden final anına kadar izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başaran Survivor All Star 2022 yarışmasının şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğunun kendisinden başka birine daha yaradığı ortaya çıktı. En az Nisa Bölükbaşı kadar şampiyonluğun popülerliğini kazanan o işletmenin kimin olduğu ise, büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Nisa Bölükbaşı AVM nerede? İstanbul Nisa Bölükbaşı AVM kimin? Nisa Bölükbaşı’nın AVM’si mi var? İşte, detaylar…
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12 Tem 2022 - 18:41 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.