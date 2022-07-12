Survivor Nisa, O İsmin Ekmeğine Yağ Sürdü! Acun Komple Satın Alsa Bu Kadar Mutlu Olmazdı! Hem Yurtiçinden, Hem Yurtdışından…

Bu sene TV8 ekranlarından yayınlanan ve yayınlandığı günden final anına kadar izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başaran Survivor All Star 2022 yarışmasının şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğunun kendisinden başka birine daha yaradığı ortaya çıktı. En az Nisa Bölükbaşı kadar şampiyonluğun popülerliğini kazanan o işletmenin kimin olduğu ise, büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Nisa Bölükbaşı AVM nerede? İstanbul Nisa Bölükbaşı AVM kimin? Nisa Bölükbaşı’nın AVM’si mi var? İşte, detaylar…

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