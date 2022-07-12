Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Bikinisiyle Yine Yürekleri Hoplattı! “Fiziğine Can Kurban!” Sosyal Medyayı Hoplattı! Alev Alev Yanıyor…

Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılan Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisinde rol almıştı. Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş karakteriyle milyonlarca kişiye erişen Yüsra Geyik, vedasıyla sosyal medyayı sallamıştı. Arka Sokaklar dizisinden sonra bile halen “Zeliş” olarak anılan Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisinde kısa bir süre yer almıştı. Yeni projelerde yer alacak olan Yüsra Geyik, nefes kesen bikinili paylaşımıyla ortalığı inletti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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