Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Bikinisiyle Yine Yürekleri Hoplattı! “Fiziğine Can Kurban!” Sosyal Medyayı Hoplattı! Alev Alev Yanıyor…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, nefesleri kesti! Fiziğini sergileyen güzel oyuncuya “Fiziğine can kurban” yorumları yapıldı! Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecralarını hoplatan güzel oyuncu ortalığı alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılan Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisinde rol almıştı. Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş karakteriyle milyonlarca kişiye erişen Yüsra Geyik, vedasıyla sosyal medyayı sallamıştı. Arka Sokaklar dizisinden sonra bile halen “Zeliş” olarak anılan Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisinde kısa bir süre yer almıştı. Yeni projelerde yer alacak olan Yüsra Geyik, nefes kesen bikinili paylaşımıyla ortalığı inletti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.