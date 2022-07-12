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12 Tem 2022 - 19:27

Kabak Sevmeyenler Bile Bu Tarifle Tutkunu Olacaklar! Peygamberler Yemeği Kabağa Resmen Güncelleme Geldi! Böylesini Ne Yediniz, Ne Tattınız…

Kabak, milyonlarca kişi tarafından çokta tercih edilmeyen bir ürün olarak bizleri karşılıyor! Peygamberler yemeği olarak bilinen kabağın bu tarifine çoluk çocuk herkes bayılacak! Kabak sevmeyenlerin bile “Bir kez daha yapsana”, “Tarifi neydi bunun” diyeceği çıtır kabak tarifi, mutfağınızdan, sofralarınızdan eksik olmayacak! İşte milyonlarca kabak sevmeyen insana kabağı sevdiren o mükemmel tarif…