Kabak Sevmeyenler Bile Bu Tarifle Tutkunu Olacaklar! Peygamberler Yemeği Kabağa Resmen Güncelleme Geldi! Böylesini Ne Yediniz, Ne Tattınız…
Kabak, milyonlarca kişi tarafından çokta tercih edilmeyen bir ürün olarak bizleri karşılıyor! Peygamberler yemeği olarak bilinen kabağın bu tarifine çoluk çocuk herkes bayılacak! Kabak sevmeyenlerin bile “Bir kez daha yapsana”, “Tarifi neydi bunun” diyeceği çıtır kabak tarifi, mutfağınızdan, sofralarınızdan eksik olmayacak! İşte milyonlarca kabak sevmeyen insana kabağı sevdiren o mükemmel tarif…
Çıtır çıtır, lezzetli ve tadına doyum olmayan çıtır kabak cipsini; ister sabah kahvaltıda, ister öğle atıştırmalığında isterseniz akşam yemeklerinizin yanında tüketebilirsiniz… Yanına hazırlayacağınız bir dip sosla lezzetini on katına çıkaracağınız çıtır kabak cipsini sizler için Haberler Ankara olarak hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.