Çağlar Ertuğrul’dan Bomba Teşkilat Açıklaması! Diziden Ayrıldığı Kesinleşmişti; Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! “Yalan Olduğunu Bile Bile…”
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul’dan bomba Teşkilat açıklaması geldi. Ayrıldığı kesinleşen Çağlar Ertuğrul, sözleriyle ortalığı resmen inim inim inletti! “Yalan olduğunu bile bile…” sözleriyle ortalığı yıkan Çağlar Ertuğrul, kafalarda soru işaretlerine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Metin Akusta gibi birbirinden başarılı ve yetenekli oyuncuların bulunduğu Teşkilat dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Dizinin final bölümünde Serdar karakterinin öldüğü yönünde algılar oluşmuştu ama bir açıklama gelmemişti. Çağlar Ertuğrul ise ilk kez bir açıklamada bulundu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.