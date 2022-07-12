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12 Tem 2022 - 21:38

Survivor Aycan Minicik Elbisesiyle Ateşleri Yükseltti! “Bu Kadar da Olmaz Ki!” Yorumlar Arka Arkaya Geldi… “Güzelliğinin Sadakasını Ver!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yıldızını bir kez daha parlatan Aycan Yanaç, bembeyaz bir elbise giyerek resmen ateşleri yükseltti. Görenlerin “Bu kadar da olmaz ki”, “Güzelliğinin sadakasını ver” dediği Aycan Yanaç, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…