Survivor Aycan Minicik Elbisesiyle Ateşleri Yükseltti! “Bu Kadar da Olmaz Ki!” Yorumlar Arka Arkaya Geldi… “Güzelliğinin Sadakasını Ver!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yıldızını bir kez daha parlatan Aycan Yanaç, bembeyaz bir elbise giyerek resmen ateşleri yükseltti. Görenlerin “Bu kadar da olmaz ki”, “Güzelliğinin sadakasını ver” dediği Aycan Yanaç, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor 2020 döneminde ilk kez kamera karşısına geçen Aycan Yanaç, şansını Survivor 2022 All Star’da denemek istemişti. Hayran kitlesine sırtını yaslayan Aycan Yanaç, Survivor yarışmasının sadece birkaç bölümde gözükmüştü. Yakalanmış olduğu koronavirüs hastalığından dolayı ekranlara veda etmek zorunda kalan Aycan Yanaç, yürekleri yakmıştı. Sağlığına yeniden kavuşan Aycan Yanaç’tan gelen minili pozlar akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.